Украина подписала безвиз с еще одной страной

Украина получила безвиз с Монголией.

Сегодня, 8 ноября, в посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.

Об этом сообщает Укринформ.

По информации издания, соглашение от украинской стороны подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней, - прокомментировал изданию Дещица.

Он рассказал, что Монголия для Украины является еще одним шагом к абсолютному безвизу.

Мы уже имеем 88 таких стран, а с упрощенным въездом в другие страны - это уже более 140 стран, - сказал он.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что подписанное соглашение важно еще и потому, что до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение в 1979 году, которая конура подписано в свое время между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем была подтверждена украинским правительством.

Но с тех пор ситуация абсолютно изменилась, изменились также документы, то есть она фактически устарела. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии, - добавил Дещица.

Событие также прокомментировал монгольский дипломат. Он назвал этот день “большим для Украины и Монголии”. Он рассказал, что ежегодно около тысячи граждан Украины посещают Монголию с целью туризма и с бизнеса. Теперь украинские туристы смогут увидеть в Монголии натуральную природу, кочевников, пустыню Гоби, равнины и Алтайские горы.

Напомним, Украина договорилась о безвизе с Доминиканой. Теперь Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней в течение 180-дневного периода без оформления визы.

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