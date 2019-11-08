Украина подписала безвиз с еще одной страной
Сегодня, 8 ноября, в посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.
Об этом сообщает Укринформ.
По информации издания, соглашение от украинской стороны подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.
Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней, - прокомментировал изданию Дещица.
Он рассказал, что Монголия для Украины является еще одним шагом к абсолютному безвизу.
Мы уже имеем 88 таких стран, а с упрощенным въездом в другие страны - это уже более 140 стран, - сказал он.
Кроме того, дипломат подчеркнул, что подписанное соглашение важно еще и потому, что до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение в 1979 году, которая конура подписано в свое время между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем была подтверждена украинским правительством.
Но с тех пор ситуация абсолютно изменилась, изменились также документы, то есть она фактически устарела. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии, - добавил Дещица.
Событие также прокомментировал монгольский дипломат. Он назвал этот день “большим для Украины и Монголии”. Он рассказал, что ежегодно около тысячи граждан Украины посещают Монголию с целью туризма и с бизнеса. Теперь украинские туристы смогут увидеть в Монголии натуральную природу, кочевников, пустыню Гоби, равнины и Алтайские горы.
Напомним, Украина договорилась о безвизе с Доминиканой. Теперь Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней в течение 180-дневного периода без оформления визы.
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просто нахyй пшел,
вечноскачущий шизоид-ураинофоб из раши ...
а с упрощенным въездом соглашения уже более 140 стран подписали ...
а из раши разве не пускали в соседнюю Монголию и обратно???