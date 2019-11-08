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Украина подписала безвиз с еще одной страной

Комментариев: 15
Украина получила безвиз с Монголией.
Украина и Монголия получили взаимный безвиз
Украина и Монголия получили взаимный безвиз
Укринформ

Сегодня, 8 ноября, в посольстве Украины в Варшаве в пятницу торжественно подписано соглашение между правительствами Украины и Монголии о взаимной отмене виз.

Об этом сообщает Укринформ.

По информации издания, соглашение от украинской стороны подписал посол Украины в Польше Андрей Дещица, а от правительства Монголии - посол Монголии в Польше и по совместительству в Украине Немех Батаа.

Мы подписали соглашение, позволяющее гражданам Украины путешествовать без виз в Монголию. Это соглашение предусматривает, что граждане Украины могут въезжать в Монголию без виз на 90 дней в течение 180 дней, - прокомментировал изданию Дещица.

Он рассказал, что Монголия для Украины является еще одним шагом к абсолютному безвизу.

Мы уже имеем 88 таких стран, а с упрощенным въездом в другие страны - это уже более 140 стран, - сказал он.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что подписанное соглашение важно еще и потому, что до сегодняшнего дня между Украиной и Монголией действовало соглашение в 1979 году, которая конура подписано в свое время между СССР и Монгольской Народной Республикой, а затем была подтверждена украинским правительством.

Но с тех пор ситуация абсолютно изменилась, изменились также документы, то есть она фактически устарела. Поэтому мы привели в соответствие с этим соглашением перечень документов, необходимых для путешествий граждан Украины и Монголии, - добавил Дещица.

Событие также прокомментировал монгольский дипломат. Он назвал этот день “большим для Украины и Монголии”. Он рассказал, что ежегодно около тысячи граждан Украины посещают Монголию с целью туризма и с бизнеса. Теперь украинские туристы смогут увидеть в Монголии натуральную природу, кочевников, пустыню Гоби, равнины и Алтайские горы.

Напомним, Украина договорилась о безвизе с Доминиканой. Теперь Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней в течение 180-дневного периода без оформления визы.

 

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Теги: безвиз, Монголия, Дещица, Украина
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Комментариев (15)
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ЗлийЗохан    08.11.2019, 16:26
Оценка:  -1
ЗлийЗохан
Польша с США безвиз получила.А мы с Монголией.Как говорится,кто-куда стремится...Но на словах мы в Европе если шо!)))))
WTF2wtf    08.11.2019, 16:29
Оценка:  -2
WTF2wtf
Boxerogos,
просто нахyй пшел,
вечноскачущий шизоид-ураинофоб из раши ...
WTF2wtf    08.11.2019, 16:54
Оценка:  0
WTF2wtf
По украинскому паспорту это уже 88-я страна с "безвизом",
а с упрощенным въездом соглашения уже более 140 стран подписали ...
asfd0    08.11.2019, 16:20
Оценка:  +1
asfd0
Всех порохоботов нужно принудительно туда свести для празднования очередной пэрэмогы )))))
WTF2wtf    08.11.2019, 16:22
Оценка:  -1
WTF2wtf
Ты наверное уже переехал жить в процветающий русский мир в Стаханов, бот?
Michael2811    08.11.2019, 15:55
Оценка:  +2
Michael2811
Куда-куда???? В Монголию???? Дуже дякую!!!
Зyрбаган    08.11.2019, 15:50
Оценка:  -3
Зyрбаган
Так що,тепер і монголи зможуть трахати нашіх дівок завдяки безвізу?За це Майдан стояв і хлопці гинули?Заради монгольських стоячих перців?
Кайдаш    08.11.2019, 15:56
Оценка:  +1
Кайдаш
Тепер ти можеш їздити і трахати монгольских дівок ))). Чи свою дупою відволікати монгольских стоячих перців від наших дівчат ))))
Кайдаш    08.11.2019, 15:56
Оценка:  0
Кайдаш
...своєю...
WTF2wtf    08.11.2019, 16:10
Оценка:  -2
WTF2wtf
Скакун путинский,
а из раши разве не пускали в соседнюю Монголию и обратно???
Кайдаш    08.11.2019, 15:42
Оценка:  0
Кайдаш
Эх, махну в Монголию на выходные ))))
WTF2wtf    08.11.2019, 16:11
Оценка:  -1
WTF2wtf
Неблизкий путь к этой степной стране
asfd0    08.11.2019, 16:16
Оценка:  +3
asfd0
Поспеши, а то все билеты раскупят )))))
Зелибоба    08.11.2019, 15:29
Оценка:  -2
Зелибоба
Бедные заграницу и по безвизу не поедут
Coюзник    08.11.2019, 15:32
Оценка:  +3
Coюзник
Это не финансовый вопрос, скорее временной ... люди в командировки ездят ... просто удобно
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