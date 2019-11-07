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The New York Times поменяло фото с Украиной без Крыма

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Скандал получил логичную развязку.
Издание поменяло фото
Издание поменяло фото
Скриншот

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Американское издание The New York Times исправило фотографию карты Украины без Крыма в статье об известном украинском олигархе Игоре Коломойском.

Об этом свидетельствует список поправок публикаций издания за текущую неделю.

В статье за понедельник о планах украинского олигарха по созданию горнолыжного курорта была карта Украины, на которой она была отделена от Крыма. На карте должен был быть пунктирной линией границы обозначен участок, аннексированный Россией в 2014 году, - сказано в сообщении издания.

Читай также: В статье о Коломойском NYT опубликовало карту Украины без Крыма

Напомним, The New York Times опубликовала статью с картой Украины без Крыма. Известное американское издание опубликовало статью о Коломойском, в которой Украина изображена без Крыма.

 

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Теги: The New York Times, Крым, скандал, карта
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