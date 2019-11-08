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На Львовщине объявлена чрезвычайная ситуация в двух городах

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Новый Роздол и Новояворовск до сих пор без отопления, и не ясно, когда оно может появиться.
На Львовщине объявлена чрезвычайная ситуация в двух городах
На Львовщине объявлена чрезвычайная ситуация в двух городах
loda.gov.ua

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В Новом Роздоле и Новояворовске на Львовщине областная государственная администрация объявила чрезвычайную техногенную ситуацию в связи со срывом отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Как сообщается, предприятие “Гарант Энерго М“ не выполнило поручения ОГА, которые позволили бы начать отопительный сезон в городах Новый Роздол и Новояворовск.

По состоянию на сегодня, все сроки исчерпаны. ЧП “Гарант Энерго М“ не выполнило эти протокольные поручения. Подводя итоги и учитывая другие обстоятельства, констатируем, что предприятие не способно обеспечить работу ТЭЦ и запустить отопительный сезон в этих городах, - заявили в ОГА.

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Отмечается, что в связи со срывом отопительного сезона в области была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Сейчас управление Госслужбы по чрезвычайный ситуациям совместно с департаментом по вопросам гражданской защиты готовят соответствующий пакет документов.

Кроме того, Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений необходимо безотлагательно рассмотреть возможность смены управляющего, который ненадлежащим образом исполняет возложенные на него задачи по управлению переданными активами, - добавили в ОГА.

Напомним, мэр Нового Роздола ушел в отставку из-за срыва отопительного сезона. Накануне зимы город остался без тепла и без руководства.

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Теги: отопление, Львовская область, Львовская ОГА, чрезвычайная ситуация
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Комментариев (1)
ГyнВсемогущий    08.11.2019, 16:41
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
А що там сталося?Повна котострофа?Мурчик напудив?Хак!Тфу!
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