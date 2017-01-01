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Под Львовом лейтенант пытался продать украденное в части дизтопливо

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Военный воровал топливо со склада ГСМ подразделения.
Лейтенант украл 800 литров топлива
Лейтенант украл 800 литров топлива
facebook.com/Військова-прокуратура-обєднаних-сил

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В Луганской области правоохранители задокументировали факт хищения и продажи дизельного топлива командиром одной из батарей отдельного зенитного ракетного полка лейтенантом К., который воровал топливо со склада ГСМ подразделения и продавал местному жителю.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры ОС.

Во время досудебного расследования задокументированы факты хищения 800 литров топлива и продажи их за 16 тыс. грн.

7 ноября лейтенант задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, во время очередной продажи 400 литров топлива и получения 8 тыс. грн.

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В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Как сообщалось 5 ноября, под Львовом из воинской части украли запчасти к МиГ-2.

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Теги: военный, вор, Львовская область, топливо
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