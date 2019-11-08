"Голос" призывает выйти из Минских соглашений и заморозить конфликт

У Вакарчука считают, что это решение является наименее вредным и опасным из всех возможных на текущий момент.

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Парламентская фракция “Голос“ считает, что Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию по решению военного конфликта с Россией на Донбассе до усиления собственных позиций. Такое заявление было размещено сегодня на официальная Facebook-странице фракции.

Такую позицию соратники Святослава Вакарчука аргументировали тем, что сейчас Украина ведет войну на два фронта - с Россией на внешнем фронте и с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов на внутреннем.

Пока вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно. Поэтому нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у нас будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать, - говорится в заявлении фракции.

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В “Голосе“ высказывают сожаление по поводу того, что заложниками войны с Россией стали жители оккупированных территорий. Однако возвращение этих территорий принесет больше вреда, чем пользы:

Мы действительно хотим вернуть своих, но этому мешают российские танки и российское телевидение. Предлагаемый русскими “мир“ может принести только “русский мир“ на всю территорию Украины, - отмечают в партии.

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По этой причине “Голос“ предлагает сосредоточиться на реальной поддержке тех, кто готов переехать на свободную территорию или уже это сделал.

Столь ожидаемая президентом Зеленским поездка на встречу в нормандском формате может принести только две вещи: групповую фотографию и принуждение Украины к миру на условиях Москвы. С выборами без контроля над границей, потому что так записано в Минских сделках, - отмечают в “Голосе“.

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Во фракции считают, что пока у Украины нет реалистичного и быстрого пути возвращения оккупированных территорий на собственных условиях. В нынешнем экономическом состоянии возврат части Донбасса несет риск потери независимости и суверенитета страны, - уверены оппозиционеры.

Напомним, в Кремле намекают, что “нормандская встреча“ в этом году не состоится. Спикер Кремля Дмитрий Песков считает преждевременными разговоры о проведении саммита в этом году.

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