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"Голос" призывает выйти из Минских соглашений и заморозить конфликт

Комментариев: 6
У Вакарчука считают, что это решение является наименее вредным и опасным из всех возможных на текущий момент.
"Голос" призывает выйти из Минских соглашений и заморозить конфликт
"Голос" призывает выйти из Минских соглашений и заморозить конфликт
Фотоархив Минобороны

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Парламентская фракция “Голос“ считает, что Украина должна выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию по решению военного конфликта с Россией на Донбассе до усиления собственных позиций. Такое заявление было размещено сегодня на официальная Facebook-странице фракции.

Такую позицию соратники Святослава Вакарчука аргументировали тем, что сейчас Украина ведет войну на два фронта - с Россией на внешнем фронте и с коррупцией, слабой экономикой и неэффективностью государственных институтов на внутреннем.

Пока вернуть Крым и Донбасс на условиях, приемлемых для Украины, невозможно. Поэтому нужно строить страну, развивать экономику и возвращать свои земли, когда у нас будет достаточно сил, а международная ситуация будет этому способствовать, - говорится в заявлении фракции.

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В “Голосе“ высказывают сожаление по поводу того, что заложниками войны с Россией стали жители оккупированных территорий. Однако возвращение этих территорий принесет больше вреда, чем пользы:

Мы действительно хотим вернуть своих, но этому мешают российские танки и российское телевидение. Предлагаемый русскими “мир“ может принести только “русский мир“ на всю территорию Украины, - отмечают в партии.

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По этой причине “Голос“ предлагает сосредоточиться на реальной поддержке тех, кто готов переехать на свободную территорию или уже это сделал.

Столь ожидаемая президентом Зеленским поездка на встречу в нормандском формате может принести только две вещи: групповую фотографию и принуждение Украины к миру на условиях Москвы. С выборами без контроля над границей, потому что так записано в Минских сделках, - отмечают в “Голосе“.

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Во фракции считают, что пока у Украины нет реалистичного и быстрого пути возвращения оккупированных территорий на собственных условиях. В нынешнем экономическом состоянии возврат части Донбасса несет риск потери независимости и суверенитета страны, - уверены оппозиционеры.

Напомним, в Кремле намекают, что “нормандская встреча“ в этом году не состоится. Спикер Кремля Дмитрий Песков считает преждевременными разговоры о проведении саммита в этом году.

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Теги: Голос, Донбасс, Минские соглашения, конфликт на Донбассе, Россия
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Комментариев (6)
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Alexsy    08.11.2019, 18:22
Оценка:  +1
Alexsy
Ну это то понятно что за этих дегератов могли голосовать только имбицылы! Особенно после поддержки вакарчуком шеколадного глаза на президентских....
Там в основном за счет мародерства кормятся!
Пролисок    08.11.2019, 18:14
Оценка:  +5
Пролисок
Экономически выгоднее Западению заморозить,отдать в Европу её бывшим хозяевам и Украина быстро и эффективно начнёт восстанавливаться))
WTF2wtf    08.11.2019, 18:07
Оценка:  -9
WTF2wtf
Ого ... истерика с +/- у путинского шизоидного бота в комментах.
korvin_ral    08.11.2019, 17:40
Оценка:  -9
korvin_ral
Преднестровье, Абхазия - вот итог такой заморозки. Пусть Вакарчук сгоняет в Тирасполь, посмотрит, как там живут.
ГyнВсемогущий    08.11.2019, 17:25
Оценка:  +14
ГyнВсемогущий
Можно не сомневаться,мнение"Голоса из унитаза"всем очень интересно!)
WTF2wtf    08.11.2019, 17:34
Оценка:  -15
WTF2wtf
Boxerogos,
твой постоянный шизоидный срач из раши точно никому не интересен.
Нах пшло, контуженое украинофобко ...
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