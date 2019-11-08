Украина выиграла первый этап гаагского суда против России
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Международный суд ООН в Гааге признал приемлемой свою юрисдикцию для рассмотрения двух жалоб Украины на действия России. Первая жалоба касается поддержки Россией террористических формирований на Донбассе, вторая – нарушения прав украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на соответствующие решения, объявленные сегодня в Гааге.
В жалобе по поводу финансирования Россией террористических организаций правомерность обращения Украины в гаагский суд поддержали 13 из 16 судей. Во второй жалобе (по поводу нарушений прав украинцев и татар в Крыму) правомерность обращения Украины поддержали все судьи, кроме одного – представителя России.
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Следует акцентировать внимание, что суд ООН по данным жалобам не выносил решение по существу. Оглашенные сегодня решения – это признание того, что Украина верно выбрала юрисдикцию для подачи своих жалоб на Россию и что суд ООН в Гааге будет их рассматривать.
При этом суд отклонил доводы адвокатов России, требовавших от суда закрыть дело на основании того, что Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, на основе которой подана жалоба, якобы неприменима в отношении российских боевиков на Донбассе.
Таким образом, теперь суд ООН может перейти к рассмотрению обеих жалоб по существу.
Напомним, голландский суд отказал в отводе судьи в деле о скифском золоте. Судья, которого подозревают в симпатиях к России, продолжит рассматривать российско-украинский спор.
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Вы же - уроды, постоянно твердили, что ваших там нет, и всякую чушь о шахтерах )) Теперь мрази ватоголовые, всасывайте вердикт о том, что вы там есть и вскоре придется выплачивать репарации Украине!
Напоминаю упоротой шавке оккупантов,
что для тебя и цифрового ТВ в Украине нет,
ты тупо паришь старую ракету весом в 300т в связку к Су-24 и Су-27 вместо проекта новой противокорабельной,
ты тупо "собираешь" новые Оплоты из "старых Т-84"
с "ихтамнетами" и "танками из шахт" ... тупая шавка оккупантов