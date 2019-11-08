Украина выиграла первый этап гаагского суда против России

Сразу по двум делам суд ООН в Гааге принял сторону Украины и отклонил аргументы россиян.

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Международный суд ООН в Гааге признал приемлемой свою юрисдикцию для рассмотрения двух жалоб Украины на действия России. Первая жалоба касается поддержки Россией террористических формирований на Донбассе, вторая – нарушения прав украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщает “Европейская правда“ со ссылкой на соответствующие решения, объявленные сегодня в Гааге.

В жалобе по поводу финансирования Россией террористических организаций правомерность обращения Украины в гаагский суд поддержали 13 из 16 судей. Во второй жалобе (по поводу нарушений прав украинцев и татар в Крыму) правомерность обращения Украины поддержали все судьи, кроме одного – представителя России.

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Следует акцентировать внимание, что суд ООН по данным жалобам не выносил решение по существу. Оглашенные сегодня решения – это признание того, что Украина верно выбрала юрисдикцию для подачи своих жалоб на Россию и что суд ООН в Гааге будет их рассматривать.

При этом суд отклонил доводы адвокатов России, требовавших от суда закрыть дело на основании того, что Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма, на основе которой подана жалоба, якобы неприменима в отношении российских боевиков на Донбассе.

Таким образом, теперь суд ООН может перейти к рассмотрению обеих жалоб по существу.

Напомним, голландский суд отказал в отводе судьи в деле о скифском золоте. Судья, которого подозревают в симпатиях к России, продолжит рассматривать российско-украинский спор.

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