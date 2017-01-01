Дубневич вышел из СИЗО - СМИ

Нардепа освободили под залог 90 миллионов гривен, но электронный браслет пока не надели.

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Народный депутат Ярослав Дубневич в пятницу, 8 ноября, вышел из СИЗО под залог 90 миллионов гривен. Об этом сообщают Граты со ссылкой на его адвоката Александра Тананакина.

По решению суда о назначении меры пресечения, Дубневич должен носить электронный браслет, однако, по словам защитника, пока что устройство на депутата еще не надели.

Вместе с тем, адвокат отметил, что Дубневич сдал следователям загранпаспорт.

Напомним, накануне Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения народному депутату Украины Ярославу Дубневичу в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой 90 млн гривен залога.

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САП обвиняет Дубневича в том, что он воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 миллионов на сделке с поставкой комплектующих для Укрзализници.

31 октября Верховная Рада сняла с Дубневича неприкосновенность и позволила привлечь его к уголовной ответственности.

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