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В Харькове чиновников Госэкоинспекции поймали на взятке в 250 тысяч

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Два чиновника потребовали и получили взятку от директора одного из государственных предприятий.
Чиновников задержали после получения всей суммы взятки
Чиновников задержали после получения всей суммы взятки
СБУ

Правоохранители задержали начальника одного из отделов Государственной экологической инспекции в Харьковской области и инспектора по охране окружающей природной среды этой же инспекции при получении взятки в размере 250 тысяч гривен. Об этом сообщает Генпрокуратура в пятницу, 8 ноября.

Отмечается, что чиновники требовали и получили взятку от директора одного из госпредприятий "за избежание негативных последствий по результатам проведенной проверки состояния соблюдения требований законодательства в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов".

В свою очередь СБУ сообщает, что чиновников задержали в центре Харькова. Уточняется, что сначала они требовали переписать 50 гектаров земель аграрного госпредприятия, которое готовится к приватизации.

"Чиновники искусственно увеличили количество выявленных нарушений. Угрожая многомиллионными штрафами, они требовали распаевать и переписать на доверенных лиц земли госкомбината, который готовится к приватизации", – рассказали в СБУ и добавили, что когда сделку с землей не удалось провернуть, то чиновники согласились на взятку в 250 тысяч гривен.

Возбуждено уголовное дело по статье о принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины).

Решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении. Готовятся ходатайства в суд об избрании меры пресечения.

Cмотрите фотогалерею: В Харькове чиновников Госэкоинспекции поймали на взятке в 250 тысяч

Накануне в Киеве задержали на взятке в 30 тысяч долларов сотрудницу НБУ. Она требовала деньги за решение вопроса о продлении лицензии финансовой компании для осуществления валютных операций.

Также сообщалось, что в Сумах судью поймали при получении взятки в пол-литровой банке. Он потребовал 2 тысячи долларов за принятие решения по двум делам об административных нарушениях.

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Теги: Генпрокуратура, экология, Харьковская область, экологи, взятка, фото, взятки, ГПУ, инспекция
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Источник: korrespondent.net

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