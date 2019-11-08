Президент утверждает, что жители довольны разведением сил в Золотом.

Разведение сил в Золотом прошло в срок и безопасно – Зеленский president.gov.ua

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Разведение сил и средств в районе Золотого Луганской области в зоне проведения Операции Объединенных сил прошло вовремя и без инцидентов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время визита в офис Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, сообщает президентская пресс-служба.

Несмотря на сложную ситуацию, мы осуществили разведение вблизи Золотого. Сделали все в сроки и безопасно. За это мы благодарны всем: и военным, и ОБСЕ, и всем, кто помогал, - подчеркнул Зеленский.

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Глава государства также отметил, что лично посещает места, где планируется разведение сил и средств, чтобы осмотреть условия жизни местных жителей и услышать их отношение к разведению.

Мы были в Станице Луганской. Уже до конца ноября закончат мост. Затем были в Золотом. Мы видим, что почти все ждут разведения и радуются, что оно запланировано, - рассказал он.

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Также Зеленский сообщил, что сейчас в Золотом государственная власть уже решает проблемы инфраструктуры, доступа скорой медицинской помощи и врачей к местным жителям.

Напомним, разведение сил в Петровском начнется в полдень 9 ноября. Новую дату согласовала трехсторонняя контактная группа в Минске.

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