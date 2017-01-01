Мужчина закрылся в комнате, а жена пыталась открыть дверь топором. В этот момент раздался выстрел.

Под Ровно мужчина убил жену и покончил с собой

Под Ровно мужчина убил жену и покончил с собой

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Полиция расследует странный случай убийства и последующего самоубийства, который произошел в Ровенской области. Пожилой мужчина убил свою жену, а затем покончил с собой. Но обстоятельства происшествия оказались не совсем обычными. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как рассказала дочь погибших, утром 7 ноября супруги поехали из Ровно в село Руда Красная. Позднее, когда женщина не смогла дозвониться к своим родителям, она связалась с их соседом и попросила его их навестить. Мужчина зашел в дом и увидел там два окровавленных тела – у женщины была прострелена голова, а у мужчины – шея.

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По предположению правоохранителей, в тот вечер супруги поссорились. 54-летний мужчина закрылся в комнате, а жена пыталась открыть дверь топором. В этот момент раздался выстрел из охотничьего гладкоствольного ружья – пуля прошла сквозь непрочную дверь и попала 55-летней женщине в голову. После содеянного мужчина сам выстрелил себе в шею.