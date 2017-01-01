Переименование проспекта в Харькове: чиновника горсовета облили зеленкой

Неизвестные облили зеленкой представителя Харьковского горсовета после суда о незаконности переименования проспекта Григоренко.

После суда о переименовании проспекта Петра Григоренко в Харькове, неизвестные облили зеленкой заместителя директора юридического департамента Харьковского горсовета Константина Прокопьева. Об этом сообщается в пресс-центре Харьковского горсовета.

В связи с этим, горсовет потребовал от правоохранительных органов оперативно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

"По словам Константина Прокопьева, трое неизвестных напали на него сзади и облили лицо зеленкой, которая попала ему в глаз. При этом он успел сфотографировать одного из нападавших. На данный момент замдиректора департамента доставили на обследование в городскую клиническую больницу №14", - сообщается в пресс-службе.

Ранее сегодня сообщалось, что Апелляционный суд Харькова оставил без изменений решение об отмене переименования проспекта Григоренко на проспект Маршала Жукова. Также 10 сентября Харьковский окружной административный суд признал противоправным переименование проспекта Григоренко в честь маршала Жукова.

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