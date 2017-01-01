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В госпитале умер боец, раненный вчера на Донбассе

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В штабе ООС назвали имя героя – Геннадий Моторин.
Раненный при вчерашнем обстреле боец умер в госпитале
Раненный при вчерашнем обстреле боец умер в госпитале
Фотоархив Минобороны

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В госпитале скончался боец Вооруженных сил Украины, который вчера получил ранение на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

От ранений, полученных вчера, в лечебном учреждении умер ещё один украинский воин – Геннадий Моторин, - говорится в сообщении.

Напомним, вчера за сутки на Донбассе было ранено четверо бойцов. Еще один погиб на месте во время обстрела.

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Теги: Донбасс, ООС, ВСУ, госпиталь
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