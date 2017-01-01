В ГПУ завершился второй этап переаттестации прокуроров

На втором этапе тестирования отсеялись 27 прокуроров.

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Второй этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины сдали 749 человек из 776. Об этом в пятницу, 8 ноября, сообщила пресс-служба ГПУ.

По предварительным данным, из 776 прокуроров ГПУ, которые были включены в график сдачи экзамена в форме анонимного тестирования на общие способности и навыки с использованием компьютерной техники на указанные даты, 749 человек успешно сдали экзамен, набрав необходимые 93 и более баллов. Еще 4 прокурора не появились, - говорится в сообщении.

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Второй этап аттестации прокуроров ГПУ проходил 6-8 ноября 2019 года.

Эти результаты являются предварительными, поскольку время для предоставления обоснования уважительности причин неявки прокурорами, которые не явились на тестирование еще не истек, - говорится в сообщении.

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Следующим этапом прохождения аттестации будет собеседование. На этапе собеседования вместе с профессиональными компетенциями кадровые комиссии проверят добропорядочность прокуроров и их соответствие требованиям профессиональной этики.

Напомним, каждый четвертый прокурор не прошел первый этап переаттестации. Ко второму этапу было допущено 795 из 1083 прокуроров.

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