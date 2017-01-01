За пьяное вождение планируют ввести арест

В МВД хотят перенести ответственность за вождение в пьяном виде из Уголовного кодекса в Административный и дополнить арестом.

МВД Украины предлагает вернуть норму об ответственности за вождение автотранспортным средством в состоянии опьянения из Уголовного кодекса в Административный. Об этом в пятницу, 8 ноября, заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы будем вносить предложение вернуть ответственность за вождение автотранспортного средства в алкогольном опьянении и предложим дополнить штраф административным наказанием - админарестом. В случае если первый раз - пять дней (ареста – ред.), повторно - 10 дней, если еще раз повторно - до 15 дней", - рассказал Геращенко на слушаниях комитета по вопросам правоохранительных органов.

Он напомнил, что такое правонарушение как вождение транспортом в состоянии опьянения, согласно закону, который должен вступить в силу, относится к уголовным преступлениям.

"Но сейчас мы видим, что это не улучшит предупреждение проблем, а сделает наоборот", - сказал Геращенко, отметив, что такое положение дел может заблокировать работу патрульной полиции.

Напомним, год назад Рада признала вождение в нетрезвом состоянии уголовным проступком. Тогда депутаты ввели институт уголовных проступков, к которым отнесли управление транспортом в нетрезвом состоянии. А летом 2018 года депутаты предварительно одобрили внесение в Уголовный кодекс новой статьи о нарушении ПДД нетрезвым человеком.

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