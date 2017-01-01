Суд ООН обнародовал решение по делу Украина-РФ

Так, решение суда размещено на 50 страницах. Судья Абдулкави Ахмед Юсуф оглашал решение более 55 минут.

Международный суд Организации Объединенных Наций сегодня вынес свое решение по предварительным возражениям, выдвинутым Российской Федерацией по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Решение после оглашения было опубликовано на сайте суда.

Так, решение суда размещено на 50 страницах. Судья Абдулкави Ахмед Юсуф оглашал решение более 55 минут.

В своем решении, которое "является окончательным, безапелляционным и обязательным для сторон", как отмечают в инстанции, суд:

- отклонил тринадцатью голосами против трех предварительное возражение Российской Федерации о том, что Суд не обладает юрисдикцией на основании пункта 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма;

- тринадцатью голосами против трех пришел к выводу о том, что на основании пункта 1 статьи 24 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма он обладает юрисдикцией для удовлетворения требований, выдвинутых Украиной в соответствии с этой Конвенцией;

- отклоняет пятнадцатью голосами против одного предварительное возражение Российской Федерации о том, что Суд не обладает юрисдикцией на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

- единогласно отклоняет предварительное возражение, выдвинутое Российской Федерацией в отношении приемлемости Заявления Украины в отношении требований в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации;

- признает, пятнадцатью голосами против одного, что на основании статьи 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации он обладает юрисдикцией для удовлетворения требований, выдвинутых Украиной в соответствии с этой Конвенцией, и что заявление в отношении этих требований является приемлемым.

Ранее сообщалось, что суд ООН встал на сторону Украины в споре с Россией. Суд в Гааге принял решение по возражениям РФ относительно юрисдикции в отношении Конвенции о противодействию финансированию терроризма.

Напомним, 16 января 2017 года Украина подала иск против России о нарушении двух конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Что Украина вменяет России в Гааге: полный текст