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Супрун проиграла суд Дубинскому

Комментариев: 2
По мнению экс-министра, судья просто побоялась принять решение против депутата. Супрун намерена подавать апелляцию.
Ульяна Супрун прокомментировала свой проигрыш в суде
Ульяна Супрун прокомментировала свой проигрыш в суде
Радио Свобода

Соломенский суд Киева отказал в удовлетворении иска экс-главы Минздрава Уляны Супрун к бывшему журналисту 1+1, народному депутату от Слуги народа Александру Дубинскому. Об этом Супрун сообщила в Facebook.

"Сегодня получила новость о том, что судья Соломенского суда Киева Козленко отказала в удовлетворении моего иска. На следующей неделе узнаем обоснования такого решения", - написала она.

Вместе с тем уже сейчас Супрун высказала уверенность, что "судья просто побоялась удовлетворить наш иск". По ее мнению, на решение повлияло то, что Дубинский стал народным депутатом. Супрун говорит, что до этого момента судья "удовлетворяла ходатайства, принимала доказательства и демонстрировала желание разбираться в деле".

Экс-министр сообщила, что будет подавать апелляцию на это решение.

Напомним, 7 мая Супрун подала против Дубинского иск о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации. По ее мнению, Дубинский обвинил ее в том, что "под видом реформ" она занимается хищением и отмыванием бюджетных средств.

Ранее Дубинский стал героем поста Супрун о геморрое. Экс-руководитель Министерства здравоохранения проиллюстрировала его портретом пост о лечении геморроя. Перед этим другой нардеп вдохновил Супрун на пост о мастурбации

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Теги: суд, Супрун, иск, Александр Дубинский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ira0957    08.11.2019, 20:18
Оценка:  -1
ira0957
Кто эта лахудра?
wahmurkadurnaya    08.11.2019, 20:29
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
лахудра тоя матір.
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