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Зеленский сделал бизнес-предложение Джеку Ма

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Глава государства предложил открыть в Украине R&D-центр а также рассказал о других бизнес-возможностях для инвесторов.
Владимир Зеленский встретился с Джеком Ма
Владимир Зеленский встретился с Джеком Ма
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма. В ходе которой предложил открыть в Украине R&D-центр (исследовательский центр) компании, сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Зеленский отметил, что к власти в Украине пришли молодые люди, которые хотят перемен и хотят сделать страну привлекательной для инвестирования.

"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - отметил Глава государства во время встречи.

Зеленский также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий, ведь Украина стремится создавать конкурентный ИТ-продукт.

Также, по его мнению, Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.

Так, в последние годы в Украине было открыто более 100 R&D-центров известных мировых компаний, таких как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.

Владимир Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия такого центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.

Кроме того, президент отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта (data analytics and artificial intelligence).

 

 

Зеленский призвал инвестировать в небольшие города

Напомним, 11 ноября прошлого года Alibaba за сутки продала товаров на $30 млрд. При этом только за первые полторы минуты крупнейшей в мире онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка было реализовано продукции на миллиард долларов.

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Теги: инвестиции, встреча, Владимир Зеленский, Alibaba
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Источник: korrespondent.net

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