Зеленский сделал бизнес-предложение Джеку Ма
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 8 ноября, провел встречу с основателем компании Alibaba Group Джеком Ма. В ходе которой предложил открыть в Украине R&D-центр (исследовательский центр) компании, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Зеленский отметил, что к власти в Украине пришли молодые люди, которые хотят перемен и хотят сделать страну привлекательной для инвестирования.
"У нас очень амбициозные цели. Мы хотим полностью перезагрузить Украину, чтобы в стране появлялись такие люди, как вы", - отметил Глава государства во время встречи.
Зеленский также выразил заинтересованность в совместных образовательных проектах, в частности в сфере информационных технологий, ведь Украина стремится создавать конкурентный ИТ-продукт.
Также, по его мнению, Украина может предложить много интересных бизнес-возможностей для инвесторов, в частности для компании Alibaba.
Так, в последние годы в Украине было открыто более 100 R&D-центров известных мировых компаний, таких как Samsung, Boeing, Ericsson, Huawei, Oracle, Siemens.
Владимир Зеленский предложил Джеку Ма рассмотреть возможность открытия такого центра в Украине для усиления работы Alibaba в европейском регионе.
Кроме того, президент отметил, что Украина имеет одних из лучших в мире специалистов по data analytics и может предложить действительно сильную экспертизу для создания центра анализа данных и искусственного интеллекта (data analytics and artificial intelligence).
Cмотрите фотогалерею: Зеленский сделал бизнес-предложение Джеку Ма
Зеленский призвал инвестировать в небольшие города
Напомним, 11 ноября прошлого года Alibaba за сутки продала товаров на $30 млрд. При этом только за первые полторы минуты крупнейшей в мире онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка было реализовано продукции на миллиард долларов.
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