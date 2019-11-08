В Украине замедлилась инфляция

В октябре инфляция замедлилась 6,5% по сравнению с октябрем прошлого года. Названы товары и цены, которые подешевели.

В октябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5%, сообщает Госстат.

Отмечается, продукты питания в октябре подорожали на 1%, в годовом измерении - на 8,8%.

Больше всего подорожали яйца - на 9,6%, овощи - на 4,6%, молоко - на 2,6%, хлеб и хлебопродукты - на 1,5%. В то же время сахар подешевел на 2,3%, фрукты - на 0,6%.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - выросли на 1,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника также подешевели - на 0,3%.

В то же время услуги здравоохранения подорожали на 0,3%, транспорт подешевел на 0,7% (в том числе цены на топливо снизились на 0,1%).

При этом цены на связь выросли на 4,2%, отдых и культура подорожали на 0,3%, образование подорожало на 0,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.

В Кабмине дали прогноз инфляции до 2022 года

Как сообщалось, с приходом осени в Украине возобновился рост цен. В летние месяцы в Украине была зафиксирована дефляция в 1,4%, а в сентябре инфляция составила 0,7%.

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