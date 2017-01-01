В Днепре мужчина сел на пути, заблокировав трамвай

Сначала мужчина цеплялся к пассажирам трамвая, а когда его высадили, уселся на путях.

В Днепре неизвестный мужчина в пятницу, 8 ноября, устроил конфликт в трамвае, а когда его высадили – заблокировал движение транспорта. Видео появилось в одной из местных групп в Telegram.

По словам свидетелей, сначала мужчина бегал по трамваю и приставал к пассажирам. Все время он заявлял, что не хочет жить. На следующей остановке его высадили, но тот не угомонился и сел на трамвайные пути, не позволяя транспорту трогаться.

На место происшествия вызвали врачей.

Ранее сообщалось, что в Днепре пассажирку за ноги вытащили из маршрутки. Пьяная женщина вела себя неадекватно и самостоятельно покидать салон по требованию водителя отказвалась.

Перед этим в Днепре мужчина избил камнем кондуктора трамвая. До этого мужчина отказывался оплатить проезд в общественном транспорте.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet