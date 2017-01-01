Украина может стать "мозгами Европы" - посол ЕС

У Украины есть все шансы стать одним их крупнейших поставщиков IT-услуг в Европе.

Посол ЕС Матти Маасикас заявил, что у Украины есть все шансы стать "мозгами Европы"

Посол и глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас считает, что у Украины есть все шансы стать "мозгами Европы". Об этом он заявил во время выступления на Киевском экономическом форуме.

По словам Маасикаса, Украина ни в коем случае не является "страной третьего мира" и уже давно стала частью хай-тек сообщества.

"У Украины уже давно есть реноме "кормилицы Европы". Но также у Украины есть потенциал стать "мозгами Европы", - считает Маасикас.

Этот потенциал стране помогают реализовать люди, которые остаются жить в Украине и работают в украинских IT-компаниях.

Маасикас добавил, что хотя большую часть экспорта все еще составляют продукты сельского хозяйства, у Украины есть все шансы стать одним их крупнейших поставщиков IT-услуг в Европе.

Ранее основатель Alibaba Group Джек Ма в пятницу, 8 ноября, выступил на Киевском экономическом форуме, заявив о большом потенциале Украины для развития.

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