НАБУ изъяло в Минобороны 15 томов документов

Группа детективов-аудиторов бюро будет работать в Минобороны минимум два месяца.

8 ноября в одном из структурных подразделений Министерства обороны детективы Национального антикоррупционного бюро изъяли для проверки около 15 томов документов в рамках расследования дела о закупках вооружения и военной техники для армии. Об этом информирует сайт Минобороны.

Старший детектив НАБУ сообщил, что сейчас бюро изучает обстоятельства внесения в государственный оборонный заказ грузовых автомобилей и ценообразования на указанную продукцию.

Ожидается, что группа детективов-аудиторов бюро будет работать в Минобороны минимум два месяца.

"В частности, проводится проверка обоснованности закупки в 2015-2019 годах санитарных автомобилей "Богдан-2251" и грузовых автомобилей "МАЗ-5316" и "МАЗ-6317". В рамках производства выясняются причины ежегодного роста на 30 процентов цены на эти автомобили, а также законность и основания заключения дополнительных соглашений, которые увеличивали их стоимость".

Ранее НАБУ проводило обыски в автомобильной компании Богдан Моторс, в том числе в киевском спортивном клубе 5 элемент. Следственные действия идут по делу о растратах средств чиновниками Минобороны и Генштаба.

В корпорации Богдан ответили на обыски НАБУ

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