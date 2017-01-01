Глава ОП рассказал о рынке земли

В первую очередь преимущества для выкупа земли будут иметь именно украинцы.

Иностранцы получат право покупать землю в Украине через четыре года

Право покупать украинские земли в рамках нового законодательства о земельном рынке иностранцы получат через четыре года. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в эфире канала Украина.

По словам главы ОП, в первую очередь преимущества для выкупа земли будут иметь именно украинцы. По крайней мере, в первые годы.

"Неправда, что там иностранцы. Там прерогатива в определенный период, который имеют для выкупа земли - именно украинцы. Именно украинские граждане, которые хотят развивать сельскохозяйственное производство. Иностранцы будут участвовать через четыре года, четыре с чем-то", - заявил Богдан.

По его словам, законопроект об отмене моратория на продажу сельхоз земель предоставит возможность легализовать договор продажи земли, а потому ликвидирует схемы "серого рынка".

"Надо понимать, что в Украине в год может продаваться не более 5% земли. Это статистика. На сегодняшний день этот рынок фактически работает, но этот рынок работает "вчерную". Это рынок продажи земель, когда оформляются ненадлежащие документы, когда крестьян часто обманывают. Денег им не выплачивают, потому что выплачивают какой-то мизер и этим пользуются крупные компании. Мы хотим легализовать, чтобы был официальный договор. Чтобы один украинец мог в другой легально купить землю", - добавил Богдан.

Напомним, Кабинет министров не включил в обновленный проект госбюджета Украины на 2020 год, который подан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении, возможные поступления от продажи земли в случае запуска рынка

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet