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Легендарную крымскотатарску активистку отпустили - Чубаров

Комментариев: 2
Глава Междлиса крымскотатарского народа сообщил, что российские пограничники не позволили Айше Сеитмуратовой выехать из Крыма и после задержания отпустили.
Айше Сеитмуратова была задерджана на границе с Крымом
Айше Сеитмуратова была задерджана на границе с Крымом
facebook.com/Рефат Чубаров

Ветерена крымскотатарского движения Айше Сеитмуратову, которую ранее задержали российские спецслужбы на админгранице с Крымом, отпустили. Об этом сообщил глава Междлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 82-летняя Айше Сеитмуратова была вынуждена вернуться домой, в Симферополь. Ее российские пограничники не пропустили ночью через административный границу, что разделяет оккупированный Крым от материковой части Украины.

Напомним, накануне вечером Чубаров сообщал о задержании легендарной крымской татарки, которая является советским диссидентом, журналистом, историком и ветераном крымскотатарского национального движения.

Ранее стало известно, что в Крыму найден мертвым пропавший без вести крымский татарин.

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Теги: Крымские татары, Крым, активисты, задержание, Рефат Чубаров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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VSHIVANKA    09.11.2019, 07:46
Оценка:  0
VSHIVANKA
ОТПУСТИЛИ.......
А ТАКАЯ ПЕРЕМОГА НАМЕЧАЛАСЬ .....
VVTF2wtf_uebok    09.11.2019, 07:43
Оценка:  +1
VVTF2wtf_uebok
БМ, пишется крымскотатарскую!
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