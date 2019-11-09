На Донбассе ранен украинский военный

В пятницу на Донбассе зафиксировали 11 обстрелов. Раненый накануне военный умер в госпитале.

В течение минувших суток на Донбассе был ранен один военный из состава операции Объединенных сил и умер в больнице раненный накануне другой украинский военнослужащий. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает пресс-центр ООС.

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Незаконные вооруженные формирования 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из пушек БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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Обстрелы велись недалеко от Водяного, у Лебединского, Гнутового, Орехового, Луганского, Золотого, Зализного, дважды неподалеку Зайцевого, Пивденного, Крымского.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировали.

Напомним, в госпитале умер боец, раненый вчера на Донбассе. В штабе ООС назвали имя героя - Геннадий Моторин.

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