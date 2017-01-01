Сухо и солнечно: синоптики обнародовали свежий прогноз

Всего трем регионам стоит ожидать гроз и шквалов.

В Украине 9 ноября будет сухо. Между тем, некоторым регионам обещают много солнца и до +22 градусов. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читай также: Грозы и жара до +22: чего ждать от погоды 6 ноября

На западе страны сегодня ожидается сухая и теплая погода. Воздух прогреется в пределах +14…+19 градусов по Цельсию.

На западе страны сегодня ожидается сухой день. Воздух прогреется в пределах +17…+17 градусов по Цельсию.

Южным регионам напророчили яркое возвращение “бабьего лета”. Температура воздуха поднимется от +17 до +20 градусов по Цельсию.

Читай также: Синоптики рассказали, какую погоду ждать 8 ноября

В северной части страны сегодня тепло, но синоптики обещают грозы и дожди. На улице +13…+17 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине 9 ноября без осадков. На протяжении дня столбик термометра поднимется к максимальной отметке +19 градусов по Цельсию.

В столице 9 ноября кратковременные дожди на протяжении дня. Воздух прогреется в пределах +15…+17 градусов по Цельсию.

Напомним, Карпаты начало засыпать снегом. Опубликованы живописные снимки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram