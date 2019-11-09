“Слуги народа” съездили на фронт и поделились впечатлениями

Нардепов порадовало общее настроение местных жителей.

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Заместитель председателя парламентского Комитета по нацбезопасности, депутат от Нардеп Марьяна Безуглая, которая в составе группы народных депутатов 5 ноября посетила Золотое Луганской области, где прошло разведения войск, рассказала, что настроение местных жителей варьируется “от нейтрального до позитивного”.

Об этом она рассказала в интервью Главкому.

Местное население - как и везде. Есть активные люди, которые реагируют на приезд тех или иных представителей. И есть такие, которые не особенно заинтересованы в таких мероприятиях и не дают комментариев. Чтобы оценить реакцию населения, надо оценивать несколько измерений и наблюдать на различных локациях. Что мы и пытались сделать в течение своего пребывания в Золотом, - рассказала Безуглая.

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Также она отметила, что особенно радуют активные местные жители, которые присоединяются к приезду миссий и делегаций. Среди населения есть либо нейтральные, либо позитивные.

Депутат отметила, что довольно интенсивная работа проводится со стороны Нацполиции. Они даже использовали определенные инновации. Вопросов безопасности в Золотом у нас к ним не возникало.

Напомним, "Голос" призывает выйти из Минских соглашений и заморозить конфликт. У Вакарчука считают, что это решение является наименее вредным и опасным из всех возможных на текущий момент.

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