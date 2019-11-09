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“Слуги народа” съездили на фронт и поделились впечатлениями

Комментариев: 3
Нардепов порадовало общее настроение местных жителей.
СН посетила фронт
СН посетила фронт
Главком

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Заместитель председателя парламентского Комитета по нацбезопасности, депутат от Нардеп Марьяна Безуглая, которая в составе группы народных депутатов 5 ноября посетила Золотое Луганской области, где прошло разведения войск, рассказала, что настроение местных жителей варьируется “от нейтрального до позитивного”.

Об этом она рассказала в интервью Главкому.

Местное население - как и везде. Есть активные люди, которые реагируют на приезд тех или иных представителей. И есть такие, которые не особенно заинтересованы в таких мероприятиях и не дают комментариев. Чтобы оценить реакцию населения, надо оценивать несколько измерений и наблюдать на различных локациях. Что мы и пытались сделать в течение своего пребывания в Золотом, - рассказала Безуглая.

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Также она отметила, что особенно радуют активные местные жители, которые присоединяются к приезду миссий и делегаций. Среди населения есть либо нейтральные, либо позитивные.

Депутат отметила, что довольно интенсивная работа проводится со стороны Нацполиции. Они даже использовали определенные инновации. Вопросов безопасности в Золотом у нас к ним не возникало.

Напомним, "Голос" призывает выйти из Минских соглашений и заморозить конфликт. У Вакарчука считают, что это решение является наименее вредным и опасным из всех возможных на текущий момент.

 

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Теги: Безуглая, СН, фронт, местное население
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Комментариев (4)
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Зорян_и_Шкиряк    09.11.2019, 10:54
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Настоящие фронтовики! Какое мужество!..
Путин_xyйло    09.11.2019, 10:54
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Съездили на селфи И что с них толку, кроме страничек в соцсетях?!
Зорян_и_Шкиряк    09.11.2019, 10:57
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Ну не только! Потом потребуют "боевые" и статус участника боевых действий.
Давно ли Вы видели, чтобы депутат на Украине или в/на России отрывал задницу от кресла просто так?
Boxerogos    09.11.2019, 10:48
Оценка:  -2
Boxerogos
Эту гражданскую войну пора прекращать.А"героев" наших необходимо увольнять из армии.Эту толпу дармоедов и бездельников содержать для госбюджета удовольствие очень дорогое.Пусть песдуют на заработки за границу,если их туда конечно впустят.)))))))))))
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