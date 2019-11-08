Били и душили: в Киеве произошло жестокое убийство

В Киеве на пустыре найдено тело мужчины.

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Вчера, 8 ноября, в Киеве на улице Никольско-Слободской был найден труп мужчины. Тело лежало на пустыре в одном из небольших углублений. Об этом сообщает Информатор.

В полицию обратилась сестра погибшего. Она рассказала, что труп на пустыре обнаружили случайные прохожие, затем сообщили ей.

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По предварительной информации, во время осмотра тела были найдены гематомы и красная полоса на шее. Мужчине было около 50 лет. Что именно стало причиной смерти - покажет экспертиза. На месте работали экипажи полиции, медики, следственно-оперативные группы районного и главного управлений города.

Напомним, под Ровно мужчина убил жену и покончил с собой. Мужчина закрылся в комнате, а жена пыталась открыть дверь топором. В этот момент раздался выстрел.

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