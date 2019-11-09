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В Херсоне 12-летняя девочка завещала отцу телефон и повесилась

Комментариев: 1
Жуткий случай произошел из-за плохой оценки.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Херcoне пoвеcилаcь 12-летняя шкoльница, но попытка оказалась неудачной и она находится в коме. Об этом сообщает местное издание Любимый Херсон.

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По предварительной информации, девoчка пришла дoмoй, и cooбщила o плoхoй oценке матери, за чтo та ее oтругала, ведь это не первая плохая оценка девочки за последнюю неделю.

После семейной ссоры мать отправилась в магазин за продуктами, а девочка повесилась на шведской стенке с помощью пояса от своего халата.

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Девочку в повешенном состоянии нашел ее отец, который вернулся после работы. К счастью, он успел. Девочку удалось спасти, но сейчас она находится в состоянии комы.

Дневник девочки с плохими оценками привлечен к материалам дела. Установлено, что причиной попытки самоубийства стала не ссора с мамой, а излишняя эмоциональность девочки.

Позже в квартире нашли предсмертную записку девочки. Она завещала самое дорогое, что у нее было, - мобильный телефон, - своему отцу.

Напомним, в Одессе повесилась 13-летняя девочка. Девушка повесилась на дереве.

 

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Теги: Херсон, самоубийство, школьница
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Комментариев (1)
SEMPENTY    09.11.2019, 11:51
Оценка:  +2
SEMPENTY
Песец.... надеюсь девочка выживет... как можно совершать такие глупости из за такой фигни....
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