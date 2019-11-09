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Большинство жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины - опрос

Комментариев: 17
При этом менее пятой части опрошенных вернуться в состав страны "как прежде" или с особым статусом.
Большинство жителей Донбасса хотят быть частью РФ
Большинство жителей Донбасса хотят быть частью РФ
AP

Большинство жителей неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей назвали себя гражданами Украины, но при этом только 5,1% желают "быть частью Украины как прежде". Об этом в субботу, 9 ноября, сообщает ZN.ua со ссылкой на социологический опрос компании Нью Имидж Маркетинг Групп.

Согласно результатам опроса, 57,8% жителей оккупированных районов назвали себя гражданами Украины.

При этом менее одной пятой жителей "ЛДНР"- 18,5% - видят будущее своей малой родины в Украине (как прежде или с особым статусом). Независимости хотят тоже не очень много респондентов - 16,2%.

Подавляющее большинство жителей этих территорий - 64,3% - видят свое будущее в составе России.

В то же время более 42% проживающих за линией фронта, никогда не думали о возможности получить российский паспорт. 34,2%  признали, что хотели бы получить российское гражданство, а у 7,4% - российский паспорт уже есть.

Исследование проводилось с 7 по 31 октября методом face-to-face. Были опрошгены 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

Как сообщалось, большинство украинцев против прекращения войны на Донбассе ценой признания "ЛДНР".

 

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Теги: опрос, донбасс, ДНР, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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Зорян_и_Шкиряк    09.11.2019, 12:35
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
Вот Вам, бабушка, и Рабиндранат Тагор!..
fire_fly    09.11.2019, 12:19
Оценка:  +3
fire_fly
Вот ихорошо, что считают себя Украинцами.
А при государственном образовании - Украинская Федерация будут считать себя и украинцами Польского, Венгерского, Румынского....да хот Хазарского....и так далее происхождения.
Но почему власти Украины так боятся феделализации?
whitewo00    09.11.2019, 12:23
Оценка:  -1
whitewo00
А зачем при наличии такого соседнего государства (любителей подвигать границы, посоздавать непризнанные республики) подыгрывать им? Это практически гарантия распространения этой заразы дальше и читай увеличение зоны войны
BROKER666    09.11.2019, 12:33
Оценка:  -2
BROKER666
вспомни историю Киевской Руси - почему ордынцы постоянно грабили и побеждали ратников? - всё элементарно - потому что княжества были разрозненными... сейчас та же ситуация - каганат хочет разрознить УКРАИНУ чтобы по частям отжать весь юг
BROKER666    09.11.2019, 12:36
Оценка:  0
BROKER666
а юг - это сухопутная дорога в крым и в молдавский ордынский анклав - приднестровье, а приднестровье - это прямой выход к границам стран НАТО, при этом без прямого непосредственного соприкосновения с границей самого каганата
BROKER666    09.11.2019, 12:38
Оценка:  0
BROKER666
короче приднестровье - аналог кубы времён холодной войны
Антибес    09.11.2019, 12:08
Оценка:  +2
Антибес
Восставший из Бани,твой бред делает тебя ещё потешнее чем ты есть на самом деле.Я не живу в России,и не являюсь гражданином этой страны.В Украине живу.Но мечтать голословным балоболам типа тебя,я конечно запретить не могу.В мире ведь много дебилов.)))))
Антибес    09.11.2019, 11:50
Оценка:  +1
Антибес
Их земля им и решать в составе какой страны они хотят быть.В пятилетних боях с оккупантами они доказали всем что имеют право на свободу и независимость.А"как раньше"никогда не будет.Слишком много злодеяний им принесли наши власти со своими убийцами и бандитами в военной форме.А такое никогда не прощ
Антибес    09.11.2019, 11:54
Оценка:  +2
Антибес
ается и не забывается.Там есть много людей готовых воевать лишь бы не быть в составе нашей страны и не иметь ничего общего с теми кто их убивал.И таких людей понять можно.И нужно.
ВосставшийИзБана    09.11.2019, 11:58
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
2 Антибес

Ту территорию населяют в основном мигранты и потомки мигрантов. Так что твои заявления про "их земля" просто нелепы. Завтра на Маскве таджики и даги заявят, что Масква - их земля. Что ты тогда запоешь?
BROKER666    09.11.2019, 12:01
Оценка:  -2
BROKER666
его задача здесь не думать а срать в каждом посте
Антибес    09.11.2019, 12:03
Оценка:  +1
Антибес
Восставший из Бани,это тебя Масква должна беспокоить.Ведь ты там живёшь с таджиками в одной халупе.А я в Украине живу.И мне нет дела ни до Масквы ни до твоих любовников-таджиков.)))))
ВосставшийИзБана    09.11.2019, 12:04
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Я там никогда не жил, не живу и жить не собираюсь. А вот ты от столицы своей родины зря открещиваешься.
fire_fly    09.11.2019, 12:05
Оценка:  +2
fire_fly
Вы подменяете понятия )) и весьма ловко!
Москва - Столица Российской Федерации из чего следует, что Ваш аргумет есть банальная хуцпа .
fire_fly    09.11.2019, 12:11
Оценка:  +1
fire_fly
Про эмигрантов ))
И про Историю "образования" территории Уераины времён Советского Союза не расскажите?
Про Киев, выкупленный Московией в Польш и за 14 тонн серебра, про Польские, Литовские(Белорусские), Венгерские, Румынские...))) Османские (как далеко в Историю полезим) земли присоеденённые..?
ВосставшийИзБана    09.11.2019, 11:29
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Если кто хочет стать гражданином РФ - пожалуйста. Их тут никто не держит и РФ их примет с радостью. Но территориальная целостность Украины должна решаться на общегосударственном референдуме. Лично я повесил бы этот чемодан без ручки на шею РФ. Это ускорит ее развал.
BROKER666    09.11.2019, 11:33
Оценка:  -2
BROKER666
так он итак висит на каганате, как и крым...
ВосставшийИзБана    09.11.2019, 11:48
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Еще не совсем.
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