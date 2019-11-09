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Фарион обозвала "москалями" украинских воинов, говорящих на русском

Комментариев: 14
Скандальная Фарион отличилась новой выходкой.
Фарион снова отличилась
Фарион снова отличилась
facebook.com/IrynaFarion

Экс-депута ВР, известна своими националистическим взглядами, Ирина Фарион снова отличилась скандальной выходкой.

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Выступая в эфире телеканала "НТА" Фарион снова обрушилась критикой на русскоговорящих украинцев, особенно это касалось украинских защитников, которые говорят на русском.

Видео выступления скандального экс-политика появилось в сети.

Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык? Почему вы так панически за это держитесь? - сказала Фарион.

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Она также акцентировала, что многие украинцы предпочитают разговаривать на русском из-за лени.

Напомним, Фарион призвала не жалеть о пожаре в Сибири. Одиозная Фарион снова отличилась выходкой.

 

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Теги: Фарион, скандал, москали, видео
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Комментариев (14)
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Л_о_л_а    09.11.2019, 12:34
Оценка:  +1
Л_о_л_а
ха-ха-ха!!!! аплодирую стоя тем идиотам, которые пошли на поводу галицаев и погибали за то, чтобы галицаи их потом за людей не считали....
А про украинский хлеб - это бинго...Его что бесплатно раздают?
КульныйПэрэць    09.11.2019, 12:34
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Дима Гoндон ещё давно сказал что наши"патриоты"типа Фарион,либо психически нездоровы,либо горбатятся на Путина.И ему можно верить.Ведь Дима Гoндон сам вкалывает на Москву хyeву тучу лет! :-)
Пaночка    09.11.2019, 12:29
Оценка:  +3
Пaночка
Це звісно удар під дих цім найманцям.Але ж вони гроші отримують за те що воюють.І серед них дуже багато пiдорів.Вдень людей вбивають.Вночі один одного трахають.Хак!Тфу!
fire_fly    09.11.2019, 12:29
Оценка:  +5
fire_fly
Хлеб выращенный на Украинской земле - ДА!
А электоэнергия из РФ, а газ из РФ, а деньги заработанные в РФ, а язык на котором написана эта статья?
Типичное окраинское ЛИЦЕМЕРИЕ )))
Зорян_и_Шкиряк    09.11.2019, 12:27
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Какая прелесть! Побольше бы таких деятелей и никаких врагов не надо! )))
Меня даже посетила мысль (бывает и такое!))) о том, что Фарион и такие, как местный завсегдатай Деревянный Хомяк и иже с ними - агенты Кремля, формирующие мнение об украинцах, как о злобных, пляшущих на гробах идиотах.
Зорян_и_Шкиряк    09.11.2019, 12:32
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Хм... А может и правда, что все мовноговорящие - кретины? Мова то отупляет и это доказано. И вот - очередной ярчайший пример.

Да будь я Ляшко престарелых годов
Иль Фарион бесноватой,
За мову я жизнью отдаться готов,
Презрев Украины солдата!

Вот так как-то...
Мыкола    09.11.2019, 12:26
Оценка:  +5
Мыкола
Що ти візьмеш з недоумковатої галичанки ? Якщо хочемо жити в мирі, то таких хвойд треба виводити в за дужки в ігнор !
Антибес    09.11.2019, 12:17
Оценка:  +8
Антибес
А вот это уже тонкий троллинг высшего качества!Этот"геройский" ;удар по"геройским"харям нашим"героям"от Ирины,просто бесподобен!Браво!)))))))))))))))) )))))))))
bugrov3    09.11.2019, 12:13
Оценка:  +5
bugrov3
они живут на своей земле, которую и защищают. это уё пище на передок, а -то расселось чмошное в тёплой студии и ещё поучает сцуко. прокоммунистическая перефарбованная тварь - истото.
dikrava    09.11.2019, 12:09
Оценка:  -5
dikrava
Дурыльда, не из-за лени, а потому, что так исторически сложилось. Те кто родился и вырос при советской оккупации будут все равно говорить на языке оккупантов, потому, что всю жизнь на нем разговаривали.
dikrava    09.11.2019, 12:06
Оценка:  -2
dikrava
Ну и дура. Сказала б она такие солова тем русскоязычным, которые прошли Илловайск, сказала б она такие слова русскоязычным киборгам, которые держали донцкий аэропорт. Что б они ей ответили?
fire_fly    09.11.2019, 12:34
Оценка:  +1
fire_fly
.....увы, "БЫ" не БЫВАЕТ, а есть только ТО, ЧТО ЕСТЬ.
Она, как чёрт ладона боится ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ УКРАИНЫ
А почему?
И язык здесь не при чём.
Забей в поисковик "Начиональный состав РФ" и задайся вопросом ПОЧЕМУ у них все в порядке а на Украине языковая война?
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