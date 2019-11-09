Фарион обозвала "москалями" украинских воинов, говорящих на русском
Экс-депута ВР, известна своими националистическим взглядами, Ирина Фарион снова отличилась скандальной выходкой.
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Выступая в эфире телеканала "НТА" Фарион снова обрушилась критикой на русскоговорящих украинцев, особенно это касалось украинских защитников, которые говорят на русском.
Видео выступления скандального экс-политика появилось в сети.
Могу запросто назвать их москалями. Почему вы говорите на русском языке? Вы живете на какой земле? На украинской. Вы какой хлеб едите?.. Какого вы вцепились в этот мертвый язык? Почему вы так панически за это держитесь? - сказала Фарион.
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Она также акцентировала, что многие украинцы предпочитают разговаривать на русском из-за лени.
Напомним, Фарион призвала не жалеть о пожаре в Сибири. Одиозная Фарион снова отличилась выходкой.
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А про украинский хлеб - это бинго...Его что бесплатно раздают?
А электоэнергия из РФ, а газ из РФ, а деньги заработанные в РФ, а язык на котором написана эта статья?
Типичное окраинское ЛИЦЕМЕРИЕ )))
Меня даже посетила мысль (бывает и такое!))) о том, что Фарион и такие, как местный завсегдатай Деревянный Хомяк и иже с ними - агенты Кремля, формирующие мнение об украинцах, как о злобных, пляшущих на гробах идиотах.
Да будь я Ляшко престарелых годов
Иль Фарион бесноватой,
За мову я жизнью отдаться готов,
Презрев Украины солдата!
Вот так как-то...
Она, как чёрт ладона боится ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ УКРАИНЫ
А почему?
И язык здесь не при чём.
Забей в поисковик "Начиональный состав РФ" и задайся вопросом ПОЧЕМУ у них все в порядке а на Украине языковая война?