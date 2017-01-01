Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Премьер назвал компанию из топ-списка приватизации

Комментариев: 0
Кабмин хочет, чтобы компания Центрэнерго была приватизирована "внешним, настоящим игроком".
Алексей Горчарук назвал Центрэнерго одним из приоритетов большой приватизации
Алексей Горчарук назвал Центрэнерго одним из приоритетов большой приватизации
uatv.ua

Энергогенерирующая компания ПАО Центрэнерго находится в топ-приоритете Кабинета министров Украины относительно "большой" приватизации, сообщил в субботу, 9 ноября, премьер-министр Алексей Горчарук, передает Интерфакс-Украина.

"Центрэнерго у нас в топ-приоритете на приватизацию. И я хочу, чтобы эта компания была приватизирована внешним, настоящим игроком. И правительство будет делать все, чтобы сюда пришел какой-то сильный игрок", - сказал Горчарук в ходе Киевского международного экономического форума.

Он подчеркнул, что в настоящее время Фонд государственного имущества готовит компанию к приватизации.

"Там (в ФГИ – ред.) сейчас менеджер, который не зависит ни от какого олигарха", - подчеркнул Горчарук.

Ранее глава ФГИ Дмитрий Сенниченко прогнозировал продажу Цэнтрэнерго в 2021 году.

Ранее нардеп Михаил Бондарь обратился в НАБУ с требованием проверить наличие преступной схемы в Центрэнерго с целью доведения предприятия до банкротства

Напомним, в мае суд запретил Фонду госимущества проводить приватизацию Центрэнерго.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: приватизация, Кабмин Украины, Центрэнерго, Алексей Гончарук
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь