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За вождение в пьяном виде будут арестовывать

Комментариев: 5
МВД требует ужесточить наказание за вождение в пьяном виде.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
facebook.com/kievavtodor

Министерство внутренних дел Украины планирует существенно ужесточить наказание за вождение в нетрезвом состоянии. 

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает Обозреватель.

Геращенко отметил, что в дополнение к штрафам будут вводить административный арест на 5, 10 или 15 суток. Кроме того, ответственность за это правонарушение МВД хочет вернуть из Уголовного кодекса в Административный. Соответствующий законопроект подадут в Верховную Раду уже в ближайшие недели.

Он также отметил, что даже внушительный штрафы до 50 тысяч гривен не останавливают водителей садиться за руль в пьяном виде.

При этом процедура оформления уголовного проступка с документальной точки зрения гораздо сложнее, чем оформление административного правонарушения, - сказал он.

Кроме того, чиновник разъяснил, каким образом будут выяснять, на какой срок посадить нарушителя.

Первый раз - или штраф, или административный арест до 5 суток. Зависит от грубости нарушения правил дорожного движения. Если человек в нетрезвом состоянии остановился на знак патрульного, то суд может определить штраф. Если за водителем еще пришлось гнаться, прежде чем его остановить, - то может быть арест, - объяснил Геращенко.

В случае повторного нарушения предлагается арест на 10-15 суток.

Если судья увидит, что человека второй раз за год или за два года поймали на вождении в состоянии опьянения, то будет принимать решение поместить его под арест. И неважно, будет это депутат местного совета или миллионер. Пожалуйста, посидите. Потому что есть богатые люди, которые не хотят вызвать себе такси, а хотят ездить по городу навеселе. И это часто заканчивается ужасными трагедиями, - добавил Геращенко.

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Напомним, комитет Рады признал коррупционными два законопроекта. Законопроекты касаются референдумов.

 

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Теги: штрафы, водители, пьяный вид, алкоголь
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Комментариев (5)
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SEMPENTY    09.11.2019, 13:24
Оценка:  0
SEMPENTY
Я боюсь ошибиться, но по моему по вине пьяных водителей случается 25-27% всех дтп. Но остальные 75% Случаются по вине трезвых.. Так с этим быть?
ДонКарлитоUA    09.11.2019, 13:28
Оценка:  0
ДонКарлитоUA
В подавляющем большинстве случаев причиной ДТП со смертельным исходом является превышение скорости.За превышение скорости необходимо увеличить штрафы в 100 раз.Тогда и трупов на дорогах станет гораздо меньше.
ДонКарлитоUA    09.11.2019, 13:23
Оценка:  0
ДонКарлитоUA
Их не арестовывать надо.Их нужно сажать в тюрьму на 1 год.Это если без жертв.С жертвами если,то судить как за умышленное убийство.А транспортное средство,в котором поймают за рулём пьяного,необходимо безвозмездно конфисковывать в пользу государства.Даже если за рулём находился не владелец.Исключение
ДонКарлитоUA    09.11.2019, 13:25
Оценка:  +1
ДонКарлитоUA
м может быть лишь угон.Но за угон автомобиля срок гораздо больше чем 1 год тюрьмы.Наказывать очень строго нужно бухарей за рулём.Тогда будет порядок!
zadneprohodchik    09.11.2019, 13:14
Оценка:  +3
zadneprohodchik
Давно пора алкашей садить лет на 5
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