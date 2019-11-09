Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, лишь бы посадить Украину на крючок, - Кошарная

Директор по коммуникациям Ассоциации "Украинский ядерный клуб" Ольга Кошарная возмущена нарастающим потоком электроэнергии из России, который наносит удар по украинской энергетике.

"Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, лишь бы посадить Украину на крючок. Они демпингуют, и с их низкой ценой тяжело конкурировать. Ночью 5 ноября импорт составил уже более 1,2 МВт. Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский вчера на форуме сказал, что наш "Энергоатом" обязали 90% производимой электроэнергии продавать по 56,6 коп. Это так называемое выполнение специальных обязательств по поддержке низкой цены для населения, операторов системы передач и системы распределения. Но даже те 10% электроэнергии, которые "Энергоатом" имеет право продавать, перебили цену РФ", – отметила Кошарная в комментарии изданию "ГОРДОН".

По ее словам, от импорта электроэнергии из России пострадает не только частный ДТЭК, но и государственные генерирующие компании.

"У нас получается, что импорт из РФ задействован только для борьбы с ахметовским ДТЭК. Но пострадают от этого в итоге госкомпании. Сейчас у нас из 15 энергоблоков работают 11 – на четырех идут ремонтные работы. Но когда все блоки заработают, "Энергоатом" будет готов давать 92 млрд кВт-ч в год (сейчас дает 82). Что дальше? Этот импорт из РФ будет вытеснять базу украинских атомных станций и нанесет удар по государственной компании, на которую и так возложили социальные обязательства", – подчеркнула Кошарная.

Импорт из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуги народа", руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

"Українські новини" 2 октября сообщили, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступает связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

По данным портала ExPro, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1–3 ноября вырос до 12 млн кВт-ч. Портал подчеркивает, что импорт растет, несмотря на заявление Геруса о его убыточности.

Эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип сообщал в Facebook, что в ночь на 5 ноября в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России импортировали 1,216 МВт, при этом впервые были ограничены мощности возобновляемых источников энергии.

По мнению первого заместителя председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы, импорт электроэнергии из России угрожает безопасности украинской энергосистемы.

Согласно информации Минэнергоугля, доля Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" в общем объеме производства электроэнергии в первом полугодии 2019 года составила 53,4%.

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