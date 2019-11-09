Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, лишь бы посадить Украину на крючок, - Кошарная

Комментариев: 43
Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, лишь бы посадить Украину на крючок, - Кошарная

Директор по коммуникациям Ассоциации "Украинский ядерный клуб" Ольга Кошарная возмущена нарастающим потоком электроэнергии из России, который наносит удар по украинской энергетике.

"Россия готова свою электроэнергию даже бесплатно давать, лишь бы посадить Украину на крючок. Они демпингуют, и с их низкой ценой тяжело конкурировать. Ночью 5 ноября импорт составил уже более 1,2 МВт. Глава "Энергоатома" Юрий Недашковский вчера на форуме сказал, что наш "Энергоатом" обязали 90% производимой электроэнергии продавать по 56,6 коп. Это так называемое выполнение специальных обязательств по поддержке низкой цены для населения, операторов системы передач и системы распределения. Но даже те 10% электроэнергии, которые "Энергоатом" имеет право продавать, перебили цену РФ", – отметила Кошарная в комментарии изданию "ГОРДОН".

По ее словам, от импорта электроэнергии из России пострадает не только частный ДТЭК, но и государственные генерирующие компании.

"У нас получается, что импорт из РФ задействован только для борьбы с ахметовским ДТЭК. Но пострадают от этого в итоге госкомпании. Сейчас у нас из 15 энергоблоков работают 11 – на четырех идут ремонтные работы. Но когда все блоки заработают, "Энергоатом" будет готов давать 92 млрд кВт-ч в год (сейчас дает 82). Что дальше? Этот импорт из РФ будет вытеснять базу украинских атомных станций и нанесет удар по государственной компании, на которую и так возложили социальные обязательства", – подчеркнула Кошарная.

Импорт из РФ после четырехлетнего перерыва стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуги народа", руководитель комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

"Українські новини" 2 октября сообщили, что первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была отображена на сайте НЭК "Укрэнерго" 1 октября. По информации источника агентства на рынке, импортером выступает связанная с бизнесменом Игорем Коломойским компания "Юнайтед Энерджи".

По данным портала ExPro, среднесуточный показатель импорта электроэнергии из РФ в октябре составил 4,12 млн кВт-ч, а 1–3 ноября вырос до 12 млн кВт-ч. Портал подчеркивает, что импорт растет, несмотря на заявление Геруса о его убыточности.

Эксперт Украинского института будущего Андриан Прокип сообщал в Facebook, что в ночь на 5 ноября в объединенную энергосистему Украины из Беларуси и России импортировали 1,216 МВт, при этом впервые были ограничены мощности возобновляемых источников энергии.

По мнению первого заместителя председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрия Саквы, импорт электроэнергии из России угрожает безопасности украинской энергосистемы.
Согласно информации Минэнергоугля, доля Национальной атомной энергогенерирующей компании  "Энергоатом" в общем объеме производства электроэнергии в первом полугодии 2019 года составила 53,4%.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Кошарная, Герус, экперты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (43)
Отсортировать по дате Вниз
Антибес    09.11.2019, 14:08
Оценка:  0
Антибес
Как определить потрохоботов на БМ:.
1.Они всегда во всём винят Россию.При любом упоминании.
2.Они всегда любого инакомыслящего называют троллем из Ольгино,путинским агентом и т.п.
3.Они всегда выдают желаемое за действительное,рыгая бред про скорый развал России,процветание Украины,про"весьмирснами&quo t;
fire_fly    09.11.2019, 14:05
Оценка:  -1
fire_fly
Кошарная права!
РФ низкими тарифами пытается удержать Украину от очередного майдана-бунта-ГосПереворота-Гражд анской войны. Зачем ей это надо?
В случае очередного "майдан-бардака" "Нормандская четвёрка" с согласия ООН введут свои ВОЕННО-ПОЛИЦЕЙСКИЕ КОРПУСА и возьмут под ПРОТЕКТОРАТ территотрю Укаины.
Антибес    09.11.2019, 13:44
Оценка:  0
Антибес
На правах антитроллинга:ники Via_dolorosa и ПродувКротов-ники сумасшедшей бабушки Виолетты Галутиной из Черновцов.Другие её ники на БМ(далеко не все):Woodbrother,Letohradek,Lyony a-Space,wtf2wtf,krolikoff_net,Kos tos,РасходПатронов,Dorian,Splash_ in_water...
ПродувКротов    09.11.2019, 13:52
Оценка:  -2
ПродувКротов
Опять вам крышу оторвало ?
Антибес    09.11.2019, 14:01
Оценка:  -1
Антибес
Бабушка,тебя здесь с твоим"почерком"типа выражений"на расии","путен" ,"лугандoны"," крысчане",постоянным срачем про"оккупацию Донбасса",любовью к Петьке Потроху и постоянной"раздачей" ;российского гражданства,не палит только ленивый.Ты слишком тупая,старушка.)))))))))))
Firstfurion    09.11.2019, 13:43
Оценка:  0
Firstfurion
Обидно, что Украина с богатыми земляными ( и не только ) ресурсами и адекватным населением находится в... в общем не очень хорошем состоянии по мировым меркам. И это мягко говоря.
Начиная с начала независимости вечно приходиться кого-то о чем-то просить.
Кукловоды не дадут жить нормально...
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:52
Оценка:  +1
Л_о_л_а
адекватное население попало в зависимость тупголовых галицаев с их узколобой идеологией, эти мутанты вроде в Европу собрались интегрироваться , но так и не поняли, что в Европе националистическая и нацистская идеология не в приоритете...Пока наш народ будет идти на поводу этих мразей, Украина будет
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:52
Оценка:  +1
Л_о_л_а
в дерьме и они таки доведут ее до цугундера...
ПродувКротов    09.11.2019, 13:55
Оценка:  -1
ПродувКротов
Дядя Л_о_л_а - пока вы гадите на сайтах Украины ваша вонючая россия продолжает разваливатья. Прогадите свою родину как совок в свое время.
Via_dolorosa    09.11.2019, 13:39
Оценка:  0
Via_dolorosa
Л_о_л_а--- прекращайте смотреть Раша_ТВ про умирающ. Украину которой вот-вот будет конец и процветающ. расию. Ты ватное отродье хоть раз было у нас в стране и видело как и чем тут живут люди. Все ваши рассуждения основаны на бреде зомбо_ящика который говорит то что надо путену и его шавкам.
bertal    09.11.2019, 13:33
Оценка:  +1
bertal
Если так пойдет и дальше, то завтра придется закрывать все электростанции по стране, а через год-два, Украина окажется без электричества
Via_dolorosa    09.11.2019, 13:19
Оценка:  -2
Via_dolorosa
Л_о_л_а--- Украина не будет про_росийской как бы вам там за перебриком этого не хотелось. Вы потеряли эту страну из сферы своего влияния, берегите Белорусов, а то ещё и они от вас свалят.
ПродувКротов    09.11.2019, 13:23
Оценка:  -3
ПродувКротов
Белорусы так же съезжают в сторону Запада. Просто белорусы ментально не похожи на лаптей .
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:35
Оценка:  0
Л_о_л_а
За белорусов не расписывайся, для начала съезди на границу Украины и Белоруссии - увидишь разницу - обосранные туалеты со стороны Украины, грязь, шлагбаумы времен СССР и чистота и порядок с балорусской стороны. Молчу уже о дорогах... Так что ментально белорусы от вас, обосранцев, таки отличаются,
ПродувКротов    09.11.2019, 13:40
Оценка:  -3
ПродувКротов
Л_о_л_а - судя по вашему тексту , дальше наро-фоминска вы из своей на москвы никогда не ездили. Просто денег нет. Неужели пригожин такой жлоб ?
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:46
Оценка:  0
Л_о_л_а
Вот как раз я написала то, что видела своими глазами на границе с Белорусью в Доманово.... Нищета, грязь, обосранные нужники на улице,с белорусской стороны туалеты в помещении, чистота...
да еще со стороны Украины ездят "европейцы" очередью торгуют - 15 баксов ....и менты за этим всем наблюдают
ПродувКротов    09.11.2019, 13:58
Оценка:  -2
ПродувКротов
Дядя Л_о_л_а - на границе с Белорусью вы видили свои собственные рассейские дырки в полу. Совсем вы запутались с самоиндентификацией. Требуйте у начальства молоко за вредность.
Л_о_л_а    09.11.2019, 14:01
Оценка:  0
Л_о_л_а
и это западная граница, что уж говорить про переход на Гомель - Новые Яриловичи...такая же жуткая грязь и вонища...тьху...эуропейсы с карпатский гор...привыкли жить в дерьме и всю страну в него погрузили
ПродувКротов    09.11.2019, 14:06
Оценка:  0
ПродувКротов
Дядя Л_о_л_а - нормальный сортир, это одна из вечных , но не сбыточных мечтаний каждого рассианина. Первым делом рассейские оккупанты в бывшем совке воруют унитазы. Ваши сортирные страдания и комплексы на этой почве вполне объяснимы. Вас поймет любой рассианин, но БМ сайт Украинский
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:29
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Украины с такой политикой по ходу никакой вообще не будет. Нацики пришли в 2004 - ушел шельф, нацики пришли в 2014 Крым и Донбасс. Выгодополучатели - только сцена майдана. Но я их понимаю, они продали страну и тебя в то числе за свое процветающее будущее. А народ что получил????
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:32
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Нищету, безработицу, войну? ты людей за идиотов держишь? Еще пять лет политики "порошенко" и к власти придет новый Богдан Хмельницкий, который пошлет тебя с твоими европейскими ценностями, а как вы себе эти ценности представляете все уже увидели, и народ его поддержит... Выборы показали ваше место
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:38
Оценка:  +1
Л_о_л_а
поэтому бездумно скакать чтобы сдать страну не будут...поспрашивай простых людей ЧТО они думают о майдане и о вас, майданутых...И да 9 мая в Белоруссии отмечают на гос. уровне и фашистских приспешников и их пособников-карателей из УПЫ хорошо помнят...
ПродувКротов    09.11.2019, 13:45
Оценка:  -2
ПродувКротов
Л_о_л_а - у меня для вас плохие новости. Украины вы потеряли навсегда. Как бы на вашей тролеферме не напрягались, а результат вы сами видите - он нулевой.
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:47
Оценка:  0
Л_о_л_а
никогда не говори никогда...узколобый майданутый скакун...супрыз тебе скоро будет
ПродувКротов    09.11.2019, 13:51
Оценка:  -2
ПродувКротов
В данном случае анлийская поговорка не работает. Доживает ваш кремлевский мордор свои последние годы. Скоро вашей говеной россии не станет, рухнет как в свое воремя СССР. Сушите сухари, они вам очень скоро пригодятся.
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:54
Оценка:  0
Л_о_л_а
когда ты был последний раз в России?
ПродувКротов    09.11.2019, 14:00
Оценка:  -2
ПродувКротов
Новый Год 2019.
Л_о_л_а    09.11.2019, 14:05
Оценка:  0
Л_о_л_а
ну и ...сравни теперь дороги, поезда...цвидело разницу... По сравнению даже с провинциальными рос. городами - Киев вы превратили в хуторянский задрыпанный кУев...
Alexsy    09.11.2019, 13:08
Оценка:  +3
Alexsy
Дак давайте наебем Россию, будем у нее для себя электроэнергию бесплатно брать.
А свою в Европу продадим!
ПродувКротов    09.11.2019, 13:18
Оценка:  -4
ПродувКротов
А кто будет платить нашим энергетикам, нашим газоыщикам, нефтяникам, щахтерам, сотрудникам энергосетей, сотрудникам смежных отраслей ? Вы хотите реальной разрухи ?
Alexsy    09.11.2019, 13:20
Оценка:  +2
Alexsy
Из денег от продажи своей энергии в Европу!
ПродувКротов    09.11.2019, 13:25
Оценка:  -6
ПродувКротов
Деньги из ЕС от продажи эдектроэнергии почему то назад не возвращаются. Не верите, спросите у клоуна ЗЕ. Искать их надо по кипрским оффщорам Но ЗЕ прокурор этого делать не будет, иак же как и ЗЕ ГБР и прочие ЗЕ.
Alexsy    09.11.2019, 13:25
Оценка:  +1
Alexsy
СВОЮ, т.е. вырабатываемую Украинскими электростанциями!
Firstfurion    09.11.2019, 13:07
Оценка:  +2
Firstfurion
Каждый пытается на словах сделать лучше. Как говорится в простонародье - пиз деть - не мешки ворочать, посмотрим что будет с нашей страной через год, или два, будет ли консенсус или продолжение литья говна в адрес друг друга.
Я уверен только в одном, националисты и нацисты это беда, во всём мире.
ПродувКротов    09.11.2019, 13:14
Оценка:  -4
ПродувКротов
Во всех развитых странах правят именно националисты. Это просто ужас. Может они потому и развитые, что там м..даков, увеличивающих пенсии в израиле за счет своего бюджета и стелящихся под на россию. к власти не допускают.
Л_о_л_а    09.11.2019, 12:56
Оценка:  +1
Л_о_л_а
Да уж...тарифный геноцид, гражданская война, неопределенное будущее - это то, что предложил нам майдан....А простой человек хочет жить сейчас и хорошо...Вы же, предлагаете войну до последнего украинца за то, чтобы луценки, порошенки, омеляны сколотили капитал и свалили из страны?
Л_о_л_а    09.11.2019, 12:56
Оценка:  +2
Л_о_л_а
Поэтому я - Я за бесплатную электроэнергию и нормальную мирную человеческую жизнь.
ПродувКротов    09.11.2019, 13:22
Оценка:  -3
ПродувКротов
Офицер информационных войск на россии -Л_о_л_а. При Порошенко мы уже жили хорошо, но халявщиками захотелось безразмерной халявы. Теперь этих халявщиков клоунская власть мордой тыкает в гуано. Можно было бы с этого поржать от души, но страдаю не только ЗЕ придурки, но и не причастные люди.
Л_о_л_а    09.11.2019, 13:41
Оценка:  0
Л_о_л_а
ты идиот? при порошенко жирошо жил? Пэтро, ты?
статистику посмотри как упал ВВП, как упали доходы у людей, количество выехавших из этого постмайданного рая и почему твой порошенко пролетел как фанера... его еще и судить будут как военного преступника и всю его шайку
ПродувКротов    09.11.2019, 13:49
Оценка:  -1
ПродувКротов
Дядя Л_о_л_а - при Порошенко покупательная способность населения возросла как минимум в три раза. Просто экономика начала рости высокитми темпами по 3,8% ВВП в год. Из постмайдановсколй страны сбежали только прихвостни януковича, ну и сам он тоже сдрыснул.
1  2  следующая →
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь