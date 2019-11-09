Гончарук оценил влияние Коломойского на Зеленского

Глава Кабмина выразил уверенность в том, что президент - самостоятельный человек и не управляется СМСками олигархов.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что влияние олигархов в Украине уменьшается. Об этом он сказал во время Киевского международного экономического форума в субботу, 9 ноября.

"Я не считаю, что Коломойский куда-то возвращается, я не считаю, что влияние олигархов увеличивается. Оно уменьшается", - заметил Гончарук.

Глава правительства добавил, что на него лично "не влияет ни Ахметов, ни Коломойский".

"Я убежден в том, что президент самостоятельный человек и не управляется СМСками ни одной из сторон ... Я убежден в том, что так мало влияния, которое имеют те уважаемые граждане (олигархи - ред.) как сейчас, у них не было никогда", - сказал Гончарук.

Он подчеркнул, что для борьбы с монополиями олигархов в Украине необходим нормальный регулятор НКРЭКП, который будет честно считать тарифы и сильный Антимонопольный комитет, который будет давать "трезвую" оценку.

"Я верю в то, что влияние олигархов в медиа также постепенно будет уменьшаться, но за один день это сделать невозможно. Очевидно есть владельцы каналов, которые защищают свои интересы", - добавил Гончарук, отметив, что с этим "нужно что-то делать".

Ранее Зеленский в интервью американскому изданию заявил, что не боится обидеть Коломойского. Он также настаивает, что будет требовать от Игоря Коломойского тратить большую часть своих денег на социальные и инфраструктурные проекты.

Напомним, в сентябре Гончарук заявил, что ищет "компромисс" с Коломойским по ПриватБанку.

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