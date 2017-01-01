Квартиру Януковича в Киеве сдают в аренду: известна цена апартаментов
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Квартиру беглого и самого легитимного президента Украины Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду всего за 30 тысяч гривен в месяц. При этом площадь жилья составляет 240 квадратных метров.
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Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на комментарий главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
По предварительной информации, состоянием на 5 ноября 2019 получено доходов от управления в сумме 284 100 грн. За счет этих денег компенсировано все расходы на управление - 162 343 грн, уплачены налоги в сумме 80 007 грн и перечислено в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 грн.
Можно поднимать вопрос по цене - в условиях свободного рынка такая недвижимость могла бы показаться дороже. Но невозможно сравнивать условия свободного рынка и передачу арестованного имущества в аренду. Найти арендатора, который согласится заехать в помещение, из которого через три дня его могут выселить - крайне непросто, - сказал источник издания.
Предварительные расчеты гласят, что рыночная стоимость квартиры, общей площадью 240 квадратных метров, составляет 26,9 млн грн.
Напомним, суд оставил под арестом всю недвижимость Януковича. Апелляционный суд рассматривал дело о похищении личного помощника митрополита Киевского Александра Драбинко.
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