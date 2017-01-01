Квартиру Януковича в Киеве сдают в аренду: известна цена апартаментов

Известно, за сколько можно пожить в квартире беглого Януковича.

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Квартиру беглого и самого легитимного президента Украины Виктора Януковича на Оболонской набережной сдают в аренду всего за 30 тысяч гривен в месяц. При этом площадь жилья составляет 240 квадратных метров.

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Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на комментарий главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

По предварительной информации, состоянием на 5 ноября 2019 получено доходов от управления в сумме 284 100 грн. За счет этих денег компенсировано все расходы на управление - 162 343 грн, уплачены налоги в сумме 80 007 грн и перечислено в государственный бюджет доходы в сумме 31 312 грн.

Квартира сдается за 30 тысяч гривен 24 канал

Можно поднимать вопрос по цене - в условиях свободного рынка такая недвижимость могла бы показаться дороже. Но невозможно сравнивать условия свободного рынка и передачу арестованного имущества в аренду. Найти арендатора, который согласится заехать в помещение, из которого через три дня его могут выселить - крайне непросто, - сказал источник издания.

Предварительные расчеты гласят, что рыночная стоимость квартиры, общей площадью 240 квадратных метров, составляет 26,9 млн грн.

Квартира - 240 квадратных метров 24 канал

Напомним, суд оставил под арестом всю недвижимость Януковича. Апелляционный суд рассматривал дело о похищении личного помощника митрополита Киевского Александра Драбинко.

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