Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Петровском началось разведение сил

Комментариев: 0
Разведение началось в 12:00.
В Петровском началось разведение
В Петровском началось разведение
пресс-служба Донецкой ОГА

Сегодня, 9 ноября, в 12:00 по Киевскому времени в Петровском, Донецкой области началось разведение войск. Об этом сообщает Страна с места событий.

Читай также: Сегодня у Петровского попытаются развести силы

Издание сообщает, что украинская сторона и боевики одновременно запустили ракетницы белого цвета, что сигнализирует о старте операции разведения сил.

Затем обе стороны подтвердили начало разведения залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

Читай также: На Донбассе ранен украинский военный

По предварительной информации, обе стороны должны зеркально отвести свои войска на расстояние 1 км от линии разграничения.

Стороны начинают отводить военной техники за пределы зоны разведения. Камеры ОБСЕ находятся по обе стороны участка.

Напомним, ранее боевики сорвали разведение в Петровском. В штабе ООС объявили о срыве разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области по вине боевиков.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Петровское, разведение сил, боевики, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь