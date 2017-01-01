В Петровском началось разведение сил

Разведение началось в 12:00.

Сегодня, 9 ноября, в 12:00 по Киевскому времени в Петровском, Донецкой области началось разведение войск. Об этом сообщает Страна с места событий.

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Издание сообщает, что украинская сторона и боевики одновременно запустили ракетницы белого цвета, что сигнализирует о старте операции разведения сил.

Затем обе стороны подтвердили начало разведения залпами ракетниц зеленого цвета, которые служат условными сигналами к началу разведения и приступили к отводу сил на участке Богдановка-Петровское.

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По предварительной информации, обе стороны должны зеркально отвести свои войска на расстояние 1 км от линии разграничения.

Стороны начинают отводить военной техники за пределы зоны разведения. Камеры ОБСЕ находятся по обе стороны участка.

Напомним, ранее боевики сорвали разведение в Петровском. В штабе ООС объявили о срыве разведения сил и средств в районе Богдановки и Петровского Донецкой области по вине боевиков.

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