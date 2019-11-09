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Зашквар хрестоматийный: Известный банк показал карту Украины без Крыма

Комментариев: 2
Украинский банк оскандалился.
Банк уже исправил ошибку
Банк уже исправил ошибку
facebook.com/rodion.shovkoshytnyi

Читай также: The New York Times опубликовала статью с картой Украины без Крыма

Monobank опубликовал карту Украины без аннексированного полуострова Крым, но потом быстро исправил свою ошибку.

На данный факт указал в соцсети Facebook Родион Шовкошитный.

Monobank решил сегодня стрельнуть себе в ногу. Сделали рекламный выпуск в ютюбе и указали карту Украины без Крыма. Зашквар хрестоматийный и здесь даже котики не спасут. Приобщиться к праведному хейспичу можно в комментариях здесь, в первом комментарии, - написал Шовкошитный.

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Надо сказать, что банк мгновенно исправил свою ошибку. Председатель правления Всеукраинской рекламной коалиции, основатель и владелец брендингового агентства FEDORIV Андрей Федоров извинился за такую карту Украины. В комментарий под этим постом он написал, что в начале видео добавлена инфографика с ключевыми цифрами и фактами о банке, созданная командой FEDORIVVLOG.

Напомним, The New York Times поменяло фото с Украиной без Крыма. Скандал получил логичную развязку.

 

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Теги: Крым, скандал, Монобанк, Крым, карта
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Комментариев (2)
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Coюзник    09.11.2019, 15:10
Оценка:  +2
Coюзник
Обычная конкурентная борьба ... брендинговому агенству заплатили что бы оклеветать банк ...
Coюзник    09.11.2019, 15:12
Оценка:  +1
Coюзник
Просто даже на интернет-пространстве Украины нет таких карт ... это надо было специально такую создавать ....
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