Зашквар хрестоматийный: Известный банк показал карту Украины без Крыма
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Monobank опубликовал карту Украины без аннексированного полуострова Крым, но потом быстро исправил свою ошибку.
На данный факт указал в соцсети Facebook Родион Шовкошитный.
Monobank решил сегодня стрельнуть себе в ногу. Сделали рекламный выпуск в ютюбе и указали карту Украины без Крыма. Зашквар хрестоматийный и здесь даже котики не спасут. Приобщиться к праведному хейспичу можно в комментариях здесь, в первом комментарии, - написал Шовкошитный.
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Надо сказать, что банк мгновенно исправил свою ошибку. Председатель правления Всеукраинской рекламной коалиции, основатель и владелец брендингового агентства FEDORIV Андрей Федоров извинился за такую карту Украины. В комментарий под этим постом он написал, что в начале видео добавлена инфографика с ключевыми цифрами и фактами о банке, созданная командой FEDORIVVLOG.
Напомним, The New York Times поменяло фото с Украиной без Крыма. Скандал получил логичную развязку.
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