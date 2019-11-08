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Кубики президента: в сети показали видео тренировок Зеленского

Комментариев: 4
Зеленский продемонстрировал тренировки в зале.
Зеленский показал видео тренировок
Зеленский показал видео тренировок
скриншот из видео

До того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он часто и охотно демонстрировал свои тренировки. Между тем, даже во время президентства он находит время для того, чтоб поддержать свое тело в тонусе.

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На этот раз на его фан-странице в соцсети Instagram появилось видео динамичной

тренировки брюшного пресса от Владимира.

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На видеоролике видно, как Зеленский держит в руке трубу и делает ее движения в разные стороны. Отметим, что это очень трудная упражнение и не каждому под силу.

Фаны президента подписали лаконично и просто:  “Спорт“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спорт 💚

Допис, поширений Володимир Зеленський фан клуб (@zelenskiy_fans)

Позже появилось еще одно видео тренировок президента.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем спорта 💚

Допис, поширений Володимир Зеленський фан клуб (@zelenskiy_fans) Напомним, Зеленский сделал бизнес-предложение Джеку Ма. Глава государства предложил открыть в Украине R&D-центр а также рассказал о других бизнес-возможностях для инвесторов.

 

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Теги: Зеленский, спорт, тренировки
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Комментариев (4)
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bertal    09.11.2019, 17:05
Оценка:  -1
bertal
А кубики "экономики Украины"- когда покажут?-через 200 лет?
Следующий раз покажите как он какает, дебилы
Путин_xyйло    09.11.2019, 16:13
Оценка:  -2
Путин_xyйло
Такие "кубик", сразу видно умный человек
Антибес    09.11.2019, 16:24
Оценка:  -1
Антибес
Потрохосос,молись на своего Педю,посасывая ему молча.И не воняй.)))))
Антибес    09.11.2019, 15:44
Оценка:  -3
Антибес
Вот это я понимаю Президент!Не то что синий коррупционный хряк Педя со своими потными маслами.
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