Кубики президента: в сети показали видео тренировок Зеленского

Зеленский продемонстрировал тренировки в зале.

До того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он часто и охотно демонстрировал свои тренировки. Между тем, даже во время президентства он находит время для того, чтоб поддержать свое тело в тонусе.

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На этот раз на его фан-странице в соцсети Instagram появилось видео динамичной

тренировки брюшного пресса от Владимира.

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На видеоролике видно, как Зеленский держит в руке трубу и делает ее движения в разные стороны. Отметим, что это очень трудная упражнение и не каждому под силу.

Фаны президента подписали лаконично и просто: “Спорт“.

Позже появилось еще одно видео тренировок президента.

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