Кубики президента: в сети показали видео тренировок Зеленского
До того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он часто и охотно демонстрировал свои тренировки. Между тем, даже во время президентства он находит время для того, чтоб поддержать свое тело в тонусе.
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На этот раз на его фан-странице в соцсети Instagram появилось видео динамичной
тренировки брюшного пресса от Владимира.
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На видеоролике видно, как Зеленский держит в руке трубу и делает ее движения в разные стороны. Отметим, что это очень трудная упражнение и не каждому под силу.
Фаны президента подписали лаконично и просто: “Спорт“.
Позже появилось еще одно видео тренировок президента.
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Следующий раз покажите как он какает, дебилы