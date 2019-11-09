В Днепре повесился студент

Парень повесился на ветке дерева.

В Днепре молодой парень решился на суицид. Об этом сообщает Информатор с места событий.

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Во дворе жилого дома нашли мертвого 17-летнего парня. По предварительной информации, он был студентом Днепровского колледжа радиотехники. Его обнаружили на ветке дерева в повешенном состоянии.

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На месте работает следственно-оперативная группа. Копы на данный момент не комментируют инцидент. Мотив ужасного поступка пока неизвестен.

Судебно-медицинская экспертиза будет выяснять точную причину его смерти. Тело увезли в морг. Предварительно, следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Напомним, в Херсоне 12-летняя девочка завещала отцу телефон и повесилась. Жуткий случай произошел из-за плохой оценки.

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