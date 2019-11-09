В Житомирской области КамАЗ протаранил легковушку, три жертвы

Водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком.

В Житомирской области утром в субботу произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 9 ноября.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 08:30 в селе Лесная Слободка. Водитель легкового автомобиля ЗАЗ не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком КамАЗ.

В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Среди погибших ребенок, 2005 года рождения. Еще одна пассажирка госпитализирована с травмами.

Полиция проводит первоочередные мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП.

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