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В Житомирской области КамАЗ протаранил легковушку, три жертвы

Комментариев: 1
Водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком.
ДТП произошло в селе Лесная Слободка
ДТП произошло в селе Лесная Слободка
Нацполиция Украины

В Житомирской области утром в субботу произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции 9 ноября.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 08:30 в селе Лесная Слободка. Водитель легкового автомобиля ЗАЗ не справился с управлением, вследствие чего выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком КамАЗ.

В результате ДТП погиб водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Среди погибших ребенок, 2005 года рождения. Еще одна пассажирка госпитализирована с травмами.

Полиция проводит первоочередные мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП.

Cмотрите фотогалерею: В Житомирской области КамАЗ протаранил легковушку, три жертвы

Накануне в Киеве бетономешалка раздавила Skoda Octavia. В легковушке погибла девушка-водитель 1998 года рождения, которая недавно получила права.

Также на этой неделе в Полтаве грузовик МАЗ смял ВАЗ-2105. Два человека, находившихся в салоне легковушки, от полученных травм погибли.

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Теги: автомобили, ДТП, фото, авария, грузовик, Житомирская область, погибли, Камаз, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    09.11.2019, 16:21
Оценка:  0
Антибес
Это просто какой-то п...здец!(((((((((((
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