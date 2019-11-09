Олег Сенцов - россиянам: Несите покрышки

Сенцов рассказал об участии в международном форуме.

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Известный украинский режиссер, который недавно вернулся из российского плена, Олег Сенцов в Литве встретился с представителями российской оппозиции.

Свои впечатления об участии в этом форуме Сенцов написал на своей странице в Facebook.

Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина - врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами, - написал Сенцов.

Украинец выступал на тему: “Что делать в России”. Сенцов также навел фрагмент диалога с аудиторией.

- Несите покрышки. - А потом? - А потом поджигайте! - написал Сенцов.

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Напомним, Саакашвили отпраздновал новоселье с Сенцовым. Михаил Саакашвили переехал в новую квартиру в Одессе.

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