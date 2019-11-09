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Олег Сенцов - россиянам: Несите покрышки

Комментариев: 4
Сенцов рассказал об участии в международном форуме.
Сенцов выступил перед россиянами
Сенцов выступил перед россиянами
facebook.com/oleg.sentsov

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Известный украинский режиссер, который недавно вернулся из российского плена, Олег Сенцов в Литве встретился с представителями российской оппозиции. 

Свои впечатления об участии в этом форуме Сенцов написал на своей странице в Facebook.

Вильнюс. Форум свободной России. Приехал познакомиться и пообщаться с российскими оппозиционерами, считающими Крым частью Украины, а Путина - врагом всех свободных людей. Встретил людей с нашими флагами, - написал Сенцов.

Украинец выступал на тему: “Что делать в России”. Сенцов также навел фрагмент диалога с аудиторией.

- Несите покрышки.

- А потом?

- А потом поджигайте!

 - написал Сенцов.

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Напомним, Саакашвили отпраздновал новоселье с Сенцовым. Михаил Саакашвили переехал в новую квартиру в Одессе.

 

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Теги: Сенцов, форум, РФ, оппозиция
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Комментариев (4)
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bertal    09.11.2019, 17:01
Оценка:  +3
bertal
И этот урод, по другому не назвать, еще что-то пиз дит . "Режисер" куев, вони много, а толку ноль. Пиз дуй в Францию, где ты пока гражданин, бо скоро пиз дец таким уродам настатне, пытающим жить на шее украинцев
Npc7777    09.11.2019, 16:39
Оценка:  +2
Npc7777
Россияне сенцову - Соси куй
Антибес    09.11.2019, 16:39
Оценка:  +1
Антибес
Олег Сенцов-россиянам,украинцам,белору сам и всем остальным национальностям:"Несите покрышки в мой дом и поджигайте.Да поскорее!Только меня не будите".
Хулиганка*    09.11.2019, 16:32
Оценка:  +4
Хулиганка*
А работать оно не пробовало?
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