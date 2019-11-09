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В Польше по запросу РФ арестовали ветерана войны на Донбассе: детали

Комментариев: 11
Денисова рассказала, что задержание проходило по запросу РФ.
Игорь Мазур арестован в Польше
Игорь Мазур арестован в Польше
facebook.com/denisovaombudsman

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На территории по запросу Российской Федерации был задержан сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также  заместитель председателя УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она сообщила, что Мазура задержали на границе с Польшей в пункте пропуска “Дорогуск”.

По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию, - сообщила Денисова.

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе УНА-УНСО со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицю.

Задержание произошло в ответ на запрос Следственного комитета РФ в Интерпол о международном розыске Игоря, лидеров УНА-УНСО и членов других политических партий по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне. Игорь ехал в Польшу по приглашению вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек. В дальнейшем польские правоохранители должны подать запрос в РФ для получения документов дела и польский суд должен принять решение об экстрадиции или отказать России, - сообщили вв УНА-УНСО.

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Напомним, суд арестовал киевлянина, который расстрелял своего соседа. Суд арестовал Алексея Берестецкого на 60 суток. Как оказалось, стрелок не оказал помощь потерпевшему, не вызвал скорую.

 

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Теги: арест, Польша, Игорь Мазур, УНА-УНСО
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Комментариев (12)
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Graddfeydd    09.11.2019, 18:39
Оценка:  -2
Graddfeydd
Неприятная подстава - я так понял, ляхи его сами пригласили. Посмотрим, чем дело закончится.

Раша какое угодно дело состряпает и на кого угодно - НКВДшная школа, как-никак: "был бы человек, а статья найдется". Все мы помним дело "ваххабита Яценюка"...
Антибес    09.11.2019, 18:45
Оценка:  0
Антибес
Бот,судя по тому что у тебя здесь минимум 30 аккаунтов,нет сомнений что"все вы"помните очень многое.Ведь 30"голов"лучше чем одна.Правда ведь,потрохосос тупой?)))))))))))))
ira0957    09.11.2019, 18:30
Оценка:  +2
ira0957
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
Антибес    09.11.2019, 18:26
Оценка:  +3
Антибес
Ссальной хомячок,ты такой страшный!Гораздо страшнее чем когда пишешь под ником каловова!Точно тебе говорю!Без балды!Ты реально страшный!))))))))))))
Антибес    09.11.2019, 18:23
Оценка:  +3
Антибес
Бот многоликий,на днях в Змиеве,Харьковской области,мужик зарезал как свинью одного из этих"ветеранов".Говорят ,тот даже не успел про Славу с Украины проверещать.)))))
VSHIVANKA    09.11.2019, 18:20
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ОПАЧКИ.....
СУГС ???
СтальнаяКрыса    09.11.2019, 18:22
Оценка:  -6
СтальнаяКрыса
Что вши закусали?
ira0957    09.11.2019, 18:30
Оценка:  +4
ira0957
Слава с украины?
Антибес    09.11.2019, 18:14
Оценка:  0
Антибес
По-нормальному,всех этих"ветеранов",принима вших участие в боевых действиях на Донбассе(кроме"срочников&quo t,необходимо уничтожать.Хотя они и так сотнями в год сами-себя уничтожают неплохо,делая"сепуку".Н о не мешало бы этот процесс ускорить.Это всё-равно уже не люди.
colavova    09.11.2019, 18:18
Оценка:  -2
colavova
ну так утилизируем потихиньку - мобилка, Гиви, заХЕР.. кто на очереди)))
СтальнаяКрыса    09.11.2019, 18:21
Оценка:  -6
СтальнаяКрыса
А тебя падлу повесить за ноги, что бы дольше мучился.
Ponadyser    09.11.2019, 17:58
Оценка:  +4
Ponadyser
Карасики ещё не в Варшаве???
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