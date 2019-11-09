В Польше по запросу РФ арестовали ветерана войны на Донбассе: детали

Денисова рассказала, что задержание проходило по запросу РФ.

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На территории по запросу Российской Федерации был задержан сотрудник секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а также заместитель председателя УНА-УНСО, ветеран войны на Донбассе Игорь Мазур.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Она сообщила, что Мазура задержали на границе с Польшей в пункте пропуска “Дорогуск”.

По имеющейся информации, к нему не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. В понедельник, 11 ноября, в городе Холм будет решаться вопрос о заключении нашего коллеги под стражу с целью экстрадиции в Россию, - сообщила Денисова.

Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе УНА-УНСО со ссылкой на посла Украины в Польше Андрея Дещицю.

Задержание произошло в ответ на запрос Следственного комитета РФ в Интерпол о международном розыске Игоря, лидеров УНА-УНСО и членов других политических партий по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне. Игорь ехал в Польшу по приглашению вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек. В дальнейшем польские правоохранители должны подать запрос в РФ для получения документов дела и польский суд должен принять решение об экстрадиции или отказать России, - сообщили вв УНА-УНСО.

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Напомним, суд арестовал киевлянина, который расстрелял своего соседа. Суд арестовал Алексея Берестецкого на 60 суток. Как оказалось, стрелок не оказал помощь потерпевшему, не вызвал скорую.

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