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В "ДНР" заявили о выводе сил из Петровского

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Сепаратисты ДНР завершили вывод своих сил из Петровского – пилотного участка разведения сил и средств в Донецкой области. Об этом сообщают сепаратистские СМ в субботу, 9 ноября.
Из Петровского вышли 14 сепаратистов
Из Петровского вышли 14 сепаратистов
Сепаратистські ЗМІ

Сепаратисты "ДНР" завершили вывод своих сил из Петровского – участка разведения сил и средств в Донецкой области. Об этом сообщают сепаратистские СМИ в субботу, 9 ноября.

"Ввиду незначительных нарушений с нашей стороны, вывод личного состава "Народной милиции" "ДНР" сегодня полностью был завершен к 15:00. По сообщению наблюдателей Миссии, украинская сторона также заявила о завершении практических мероприятий на сегодняшний день. Однако им потребуется еще два дня на устранение всех нарушений", – говорится в сообщении.

В "ДНР" утверждают, что вывели из Петровского 14 человек личного состава, один автоматический гранатомет станковый и один крупнокалиберный пулемет.

Cмотрите фотогалерею: В "ДНР" заявили о выводе сил из Петровского

Напомним, сегодня в полдень в районе Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств.

В штабе ООС заявили, что военные вернутся на позиции в случае нарушения сепаратистами договоренностей.

В целом на разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки выделено трое суток, затем начнется разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

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Теги: Донецкая область, донбасс, ДНР, ДНР новости сегодня, ДНР новости, новости Донбасса, разведение сил на Донбассе, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ira0957    09.11.2019, 18:29
Оценка:  +2
ira0957
В Польше задержан один из лидеров украинских националистов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА — УНСО* Игорь Мазур.
Ponadyser    09.11.2019, 18:26
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Ponadyser
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