Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Донбассе за день 11 обстрелов, ранен боец ВСУ

Комментариев: 4
Враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы, БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
ВСУ контролируют ситуацию на Донбассе
Генштаб ЗСУ

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получил один украинский военный, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 9 ноября.

Отмечается, что враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы позиций ВСУ фиксировались в районе населенных пунктов Майорск, Новолуганское, Крымское, Водяное (три раза), Невельское, Красногоровке, Березовое, Талаковка и Пески.

Напомним, за сутки 8 ноября сепаратисты 11 раз обстреливали позиции украинских военных. Тогда один боец ВСУ был ранен и еще один умер от ран в больнице.

Как сообщалось, 9 ноября в полдень в районе Богдановки и Петровского началось разведение сил и средств. В штабе ООС заявили, что военные вернутся на позиции в случае нарушения сепаратистами договоренностей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
SINOBI-LIFE    09.11.2019, 21:20
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
Ну что ЗЕЧМО,просто перестать стрелять???
VVTF2wtf_uebok    09.11.2019, 21:28
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Не Зе чмо, а те кто туда пошёл мародёрничать, нормальные дома сидят, а все раненые там)
SINOBI-LIFE    09.11.2019, 21:32
Оценка:  -1
SINOBI-LIFE
Федераст,иди нах,вы гниды к нам пришли!!!
VVTF2wtf_uebok    09.11.2019, 21:35
Оценка:  0
VVTF2wtf_uebok
Если бы к тебе н е д о ё б о к пришли, ты бы уже тут не мычал. Так, что завали дуло и у е б а Л н а к у й)))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь