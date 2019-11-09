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В Одессе испытывают прибывшие из США катера

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На борту катера Старобельск находился украинский экипаж, американские специалисты и командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко.
Патрульный катер Р191 Старобельск
Патрульный катер Р191 Старобельск
Думская

В Одессе прошли первые испытания катеров украинских ВМС типа Island, переданные Украине властями США. Об этом сообщает Думская в субботу, 9 ноября.

Отмечалось, что военные моряки намеревались проверить работу всех механизмов и систем новых единиц флота.

"В 12:50 из Практической гавани одесского порта вышел патрульный катер Р191 Старобельск. На борту, кроме украинского экипажа, находятся американские специалисты и командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко", – говорится в сообщении.

Отмечается, что хотя задача достижения максимальной скорости не стояла, катер легко разогнался до 28 узлов (почти 52 км/час) – это больше, чем способны украинские бронекатера типа Гюрза.

Ближе к вечеру гавань покинул Р190 Славянск. Он шел на 27 узлах (50 км/час).

Cмотрите фотогалерею: В Одессе испытывают прибывшие из США катера

Напомним, 4 октября судно с катерами Island отправилось из США. Уже 21 октября катера прибыли в Одессу, а через два дня их спустили на воду.

Напомним, больше года назад США передали Украине два катера Island. Сообщалось, что характеристики катеров позволяют проводить патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

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Теги: Украина, США, Одесса, фото, ВМС Украины, флот, ВМС, катер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pivkov3    09.11.2019, 21:43
Оценка:  -1
Pivkov3
позор то какой, раньше сами авианосцы строили, а теперь ржавым, списанным в утиль корытам радуемся. Бандерлоги ничего не умеют, только разрушать и просерать.
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