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В Харькове полицейского задержали за разбой

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По факту ограбления проводится служебное расследование. Полицейскому и его знакомому грозит до 10 лет тюрьмы.
Сотрудники патрульной полиции оперативно обнаружили нападавших
Сотрудники патрульной полиции оперативно обнаружили нападавших
Патрульна поліція

В Харькове задержали сотрудника полиции, который вместе со знакомым избил мужчину и ограбил его. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 9 ноября.

 
Отмечается, что инцидент произошел сегодня ночью на улице Академика Барабошова.

"Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу... По полученным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападавших неподалеку от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки", – говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о разбое (ч.2 ст.187 УК Украины). Злоумышленникам грозит от 7 до 10 лет тюрьмы. Проводится служебное расследование.

Ранее в Киеве суд приговорил полицейского к трем годам лишения свободы за разбойное нападение на 12-летнюю девочку. Инцидент произошел возле кинотеатра Тампере в декабре 2018 года. Мать девочки утверждала, что двое мужчин напали на ее ребенка с ножом и повалили в снег.

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Теги: Харьков, ограбление, полиция, разбой, разбойное нападение, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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