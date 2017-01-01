В Харькове полицейского задержали за разбой

По факту ограбления проводится служебное расследование. Полицейскому и его знакомому грозит до 10 лет тюрьмы.

В Харькове задержали сотрудника полиции, который вместе со знакомым избил мужчину и ограбил его. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 9 ноября.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня ночью на улице Академика Барабошова.

"Сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами. 37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу... По полученным приметам сотрудники Управления патрульной полиции оперативно обнаружили нападавших неподалеку от места преступления. Мужчины, увидев полицейских, выбросили на землю две цепочки", – говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о разбое (ч.2 ст.187 УК Украины). Злоумышленникам грозит от 7 до 10 лет тюрьмы. Проводится служебное расследование.

Ранее в Киеве суд приговорил полицейского к трем годам лишения свободы за разбойное нападение на 12-летнюю девочку. Инцидент произошел возле кинотеатра Тампере в декабре 2018 года. Мать девочки утверждала, что двое мужчин напали на ее ребенка с ножом и повалили в снег.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet