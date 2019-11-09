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В Кабмине объяснили указ Зеленского о новостях

Комментариев: 5
Возникло терминологическое недоразумение из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей", заверил министр Владимир Бородянский.
Владимир Бородянский поспешил успокоить журналистов
Владимир Бородянский поспешил успокоить журналистов
ZIK

В инициативе президента Владимира Зеленского о требованиях к новостям в СМИ речь не шла о том, что Кабмин будет регулировать стандарты к ним. Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook в субботу, 9 ноября.

По словам Бородянского, возникло терминологическое недоразумение из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей". Он заверил, что правительство не собирается регулировать стандарты новостей в медиа.

"Уважаемые журналисты, вас правильно обеспокоило и возмутило наличие в указе президента слов об установлении "требований и стандартов новостей". Это терминологическое недоразумение, которое возникло из-за ошибочного применения термина "стандарты новостей" в документах МКМС. Мы не собирались и не собираемся регулировать стандарты новостей. Это право – исключительно профессионального сообщества", – пояснил он.

Бородянский добавил, что в законопроекте о требованиях к новостям в медиа планируют ввести понятие опасной информации, дезинформации и недостоверной информации.

"Что мы собираемся делать: ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация. Что является очень важным в условиях информационной войны с РФ и возможным финансированием некоторых СМИ страной агрессором", – уточнил министр.

Кроме того, правительство хочет ввести определение характера информации и обязать СМИ обозначать распространяемый контент соответственно виду.

"Введение определений характера информации, как то новостная, развлекательная, юмористическая и т.п. вместе с возможной обязаностью обозначать распространяемый контент согласно того вида контента, к которому относится информация. Это является частью надлежащего информирования граждан и реализацией их права на информацию", – заявил Бородянский.

Ранее в субботу стало известно, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о требованиях и стандартах новостей в СМИ.Глава государства считает необходимым создать механизм, который бы предотвращал распространение недостоверной информации.

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Теги: Украина, СМИ, стандарт, Кабмин Украины, правительство, Новости, министерство культуры, правительство Украины, Владимир Бородянский, Дебаты Зеленского и Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    09.11.2019, 22:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Как жаль, что артикль не сапер.
Детонатор    09.11.2019, 22:44
Оценка:  0
Детонатор
"...мы собираемся ввести понятие опасная информация, дезинформация, недостоверная информация..." - собственно, объяснять больше нечего - кому нужно будет закрутить гайки, тот и будет носителем такой информации.
Мыкола    09.11.2019, 22:22
Оценка:  -4
Мыкола
Что в лоб, что по лбу, но власть пытается набросить намордник на СМИ ! И скорее всего инициатором этих нововведений являеся эта галичансмкая крыса на месте министра культуры, господин Бородянский ! До такого даже
Порох не додумался, а вот Зеленский пошел на поводу у бандеровцев !
Путин_xyйло    09.11.2019, 22:43
Оценка:  +1
Путин_xyйло
Кто же как не бандеровцы еще может быть виновен?! Иди_в_жо, Мыкола!
СтальнаяКрыса    09.11.2019, 22:51
Оценка:  +3
СтальнаяКрыса
Мыкола-xyйло.
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