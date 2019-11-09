В Крыму пересохли реки из-за засухи – гидролог

Причиной засухи стали аномально теплая погода в ноябре и длительный недобор осадков в горах. Ситуацию усугубила малоснежная зима, отметила Наталья Охрименко.

В ближайшие недели в Крыму будет очень сухо Getty Images

В аннексированном Крыму установилась засуха, приведшая к пересыханию главных рек, питающих водохранилища естественного стока полуострова. Об этом в субботу, 9 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на гидролога, заведующую отделом гидрологического прогнозирования Гидрометцентра Крыма Наталью Охрименко.

"В Крыму установилась засуха. Аналогичная ситуация была в 1994 и 2012 годах. Но тенденция такова, что осень этого года будет гораздо хуже, потому что в 2012 и 1994 годах в декабре осадки принесли водность на реках. Сейчас же, по прогнозу синоптиков, как минимум до 20 ноября никаких существенных осадков не видно", – сказала Охрименко.

Она отметила, что пересохли основные реки Крыма, питающие главные водохранилища естественного стока. Пересохла река Черная, питающая Чернореченское водохранилище (для водоснабжения Севастополя), и в верховьях пересохла река Альма, питающая Партизанское водохранилище (водоснабжение Симферополя). Реки Кача, Бельбек, Коккозка сильно истощены, расход на них упал в разы, отметила гидролог.

Также сильно снижен уровень воды в Симферопольском водохранилище, а уровень Аянского (также используется для водоснабжения Симферополя и района) понизился до критических 14%, отметила специалист.

"Объем воды в Партизанском и Симферопольском водохранилищах уже меньше половины. Сильно сработано Белогорское водохранилище (менее 15%), сейчас подача воды в Восточный Крым осуществляется из Тайганского (расположено рядом). В Счастливненском водохранилище (для снабжения Большой Ялты) менее 30% объема, но оно пополняется из Загорского водохранилища. Там еще около 50% воды", – сказала Охрименко, отметив, что наилучшая ситуация складывается с наполнением Изобильненского водохранилища, откуда подают воду в регион Большой Алушты.

Причиной засухи стала не только аномально теплая погода, установившаяся в ноябре в Крыму (до +26 градусов днем), но и длительный недобор осадков в горах, приведший к истощению карста. Ситуацию усугубила малоснежная зима, сказала специалист. Основные реки полуострова начинаются именно на склонах главной горной гряды.

Напомним, нынешним летом в Крыму зафиксировали рекордную жару. В степной зоне Крыма температура достигала 37°С. Нынешний год может стать самым жарким за всю историю наблюдений на полуострове.

Ранее у президента Владимира Зеленского ответили на претензии по воде в Крым. Пресной воды в Крыму для потребностей населения пока хватает, поэтому Украина не будет вести переговоры об открытии канала из Днепра.

Ранее в Киеве заявляли, что возобновление подачи воды в Крым возможно после признание Россией факта захвата украинского полуострова.

Напомним, ранее до 85% пресной воды Крым получал из Днепра.

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