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В Украину пытались ввезти зараженные помидоры из Турции

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Фитосанитарные инспекторы предотвратили ввоз в Украину зараженных южноамериканской молью томатов.
Партию не пропустили в Одесской области
Партию не пропустили в Одесской области
Анадолу

В Украину не пропустили партию зараженных томатов из Турции весом 23,5 тонны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Вредоносный организм обнаружили 1 ноября при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в Одесской области.

Партию вернули в Турцию, ей также направят нотификацию о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

Ранее зараженные помидоры из Турции уже пытались завезти в Украину. Тогда в партии томатов из Турции также обнаружили южноамериканскую томатную моль.

Сообщалось также, что в Украину пытались провезти партию зараженных бананов, мандаринов и грейпфрутов.

 

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Теги: Украина, томаты, Импорт, заражение, помидоры, Госпродпотребслужба
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Источник: korrespondent.net

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