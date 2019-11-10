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Сивохо сомневается в правдивости соцопроса в "ЛДНР"

Комментариев: 5
Советник секретаря СНБО убежден, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактирован.
Сергей Сивохо
Сергей Сивохо
facebook.com/Сергей Сивохо

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо сомневается в правдивости опубликованных 9 ноября данных соцопроса на неподконтрольных территориях Донбасса. Об сообщил Сивохо в Facebook.

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Он считает, что опрос проводился дистанционно, или с согласия "властей ЛДНР" и был отредактирован.

"Все, кто в теме, знают, что опросить face-to-face 1600 респондентов по структурированной анкете в домохозяйствах и не пообщаться потом с "МГБ" непризнанных республик невозможно Соответственно, либо этот опрос проводился дистанционно, что умаляет его значимость, либо он был согласован с представителями власти т.н. "ЛДНР", а значит, отредактирован в нужном ключе", - написал Сивохо.

Накануне сообщалось, что большинство жителей "ЛДНР" считают себя гражданами Украины. При этом менее пятой части опрошенных вернуться в состав страны "как прежде" или с особым статусом.

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Теги: соцопросы, СНБО, опрос, соцопрос, социологический опрос, ДНР, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Krotol2    10.11.2019, 09:49
Оценка:  -1
Krotol2
Да весь юго-восток не хочет жить с галицаями.Процентов 80 за Пу.Даже бабули на лавках желают что б галицаи сдохли
sharry-sharry    10.11.2019, 09:47
Оценка:  -2
sharry-sharry
Мало того эти упыри,которые люто ненавидят все украинское,будут требовать себе особый статус,повышенные выплаты,тк находились в зоне боевых действий(пострадавшие) и наши дети им,и их детям будут в итоге выплачивать деньги,как детям войны и жителям пострадавшим территорий.Капец...
TRIGER25    10.11.2019, 09:17
Оценка:  -1
TRIGER25
какие у нас замечательные ролевые игры ) Все понимают что жители ЛДНР хотят в РФ и все понимают что РФ они нахрен не нужны ) Все понимают что Украине Донбасс в таком виде как сейчас не нужен - но мы везде и всюду доказываем что нужен )
Aнтилох    10.11.2019, 08:47
Оценка:  +3
Aнтилох
на куй пащай пяздуют на Россию....куму нужно это совковое дерьмо
BROKER666    10.11.2019, 08:59
Оценка:  +2
BROKER666
ещё и с разрушенной инфраструктурой и промышленностью
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